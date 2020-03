Sterowniki NVIDIA 442.74 oraz AMD 20.3.1 z obsługą DOOM Eternal

DOOM Eternal to tytuł na który czeka pewnie wielu z Was. Dla przypomnienia to strzelanina FPP, będąca kontynuacją Dooma z 2016 roku (a sama seria miała swój początek w 1993). Dopiero co (tydzień temu) otrzymaliśmy informację, że wymagania zostały obniżone, dzięki czemu gra w której zwalczamy hordy demonów powinna cieszyć rozgrywką większą rzeszę graczy. Teraz, gry premiera jest tuż tuż, przygotowały się do niej również producenci kart graficznych wypuszczając nowe wersje sterowników. NVIDIA udostępniła GeForce 442.74 Game Ready Drivers z certyfikatem WHQL, natomiast w przypadku AMD jest to Radeon Software Adrenalin 20.3.1.

Doom Eternal powstał przy użyciu najnowszej wersji technologii firmy id Software, odsłona ta nazywa się id Tech 7 i powinna zapewnić jeszcze lepszą grafikę niż poprzednik. Oprócz trybu dla jednego gracza, znajdą się również te dla wielu graczy, np. Inwazja, czy Battlemode.

Wersja 20.3.1 sterowników dodaje optymalizację wydajnościową DOOM Eternal, zapewniającą do 5 procent lepsze osiągi przy ustawieniach graficznych „Ultra Nightmare”. Dodano także optymalizację dla „Half Life: Alyx” oraz tryb API Vulkan „Ghost Recon: Breakpoint”. Sterowniki dodają także kilka rozszerzeń Vulkan: VK_EXT_post_depth_coverage (obsługiwane tylko w architekturze RDNA lub nowszej); VK_KHR_shader_non_semantic_info, VK_EXT_texel_buffer_alignment i VK_EXT_pipeline_creation_cache_control. Poprawiono m.in. błąd z pomijaniem klatek lub przerywanym dźwiękiem mogącym wystąpić w filmach zarejestrowanych przy użyciu Radeon ReLive, czy usterkę w Red Dead Redemption 2, gdzie możecie ujrzeć czarny ekran po uruchomieniu z użyciem Vulkan API. Więcej informacji (oraz same sterowniki do ściągnięcia) znajdziecie na stronie AMD.

Dla NVIDII, gdzie wersja sterowników to 442.74 oprócz optymalizacji wydajności, profili i poprawek błędów dla DOOM Eternal, zmian jest jak na lekarstwo. Tak naprawdę jedyną wartą wzmianki jest wyeliminowanie problemu w Red Dead Redemption 2, gdzie gra potrafi wyświetlać czarny ekran po przełączeniu okien za pomocą [Alt + tab]. Oprócz tego zidentyfikowano szereg błędów, np. w Call of Duty: Warzone nie działa funkcja Freestyle, czy możliwe jest pojawienie się czarnego paska na krawężnikach torów podczas gry w Forza Motorsport 7. Sterowniki znajdziecie na stronie producenta.

Źródło: guru3d, amd, nvidia