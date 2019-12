Call of Duty: Modern Warfare 2019 - Test wydajności ray-tracingu

Call of Duty: Modern Warfare 2019 przyniosło długo wyczekiwane zmiany w kultowej serii pierwszoosobowych strzelanin, wprowadzając między innymi odświeżony silnik graficzny, zastępujący mocno wysłużony oraz archaiczny IW Engine pamiętający czasy oryginalnego Modern Warfare. Jedną z kluczowych nowości było przejście na DirectX 12, który pozwolił zaimplementować efekty śledzenia promieni, mające znacznie poprawić ogólną jakość oprawy wizualnej. Rozwiązanie dostępne jest wyłącznie dla układów graficznych NVIDIA GeForce z ukierunkowaniem na rodzinę RTX 2000, chociaż udostępnione zostało również na wybranych modelach GTX 1600 i GTX 1000. Postanowiłem więc sprawdzić jakie rzeczywiste wymagania ray tracing stawia przed sprzętem w wykonaniu Call of Duty: Modern Warfare 2019.

Autor: Sebastian Oktaba

Jeżeli jeszcze nie słyszeliście o śledzeniu promieni (eng.: ray tracing), to uprzejmie wyjaśniam w telegraficznym skrócie, że mówimy o metodzie generowania obrazu i/lub poszczególnych efektów, polegających na odwzorowywaniu naturalnych odbić światła. Pozwala to tworzyć fotorealistyczne trójwymiarowe środowiska, nawet z uwzględnieniem uproszczonego modelu interakcji z otoczeniem przy wsparciu tradycyjnej rasteryzacji. Algorytm analizuje tylko te źródła, które bezpośrednio trafiają do obserwatora, ale wymaga naprawdę mocnej maszyny najlepiej z wyspecjalizowanymi jednostkami obliczeniowymi. Dedykowane ray tracingowi rdzenie obecne w GeForce RTX 2000 posiadają dwie wyspecjalizowane komórki przyspieszające (m.in. testowanie przecięć promieni / trójkątów) współpracujące z zaawansowanym filtrowaniem odszumiania oraz interfejsami API kompatybilnymi z NVIDIA RTX, odciążając procesory strumieniowe zajęte pozostałymi operacjami. Teoretycznie ray tracing obsługiwać powinny niemalże wszystkie układy graficzne, ponieważ jest techniką stworzoną ponad firmowymi podziałami, zbiorem bibliotek dostępnych w Vulkanie oraz nowszych kompilacjach systemu Windows 10, niemniej w chwili obecnej umożliwiają to jedynie karty graficzne bazujące na wybranych układach NVIDII.

Test wydajności ray tracingu w Call of Duty: Modern Warfare 2019, obejmuje wszystkie warianty GeForce RTX 2000, GeForce GTX 1660 oraz na dokładkę GeForce GTX 1080 Ti. Reszta się dzisiaj nie liczy :)

Stopień zaawansowania oraz zagęszczenia efektów wykorzystujących ray tracing istotnie wpływa na wymagania sprzętowe, dlatego deweloperzy zmuszeni są wybierać poszczególne wodotryski realizowane tą zasobożerną metodą. Całkowite przejście na śledzenie promieni to jeszcze pieśń przyszłości, czego najlepszym przykładem jest niedawno opublikowany test wydajności Quake II RTX. Twórcy Call of Duty: Modern Warfare 2019 znaleźli jednak sprytne i kompromisowe rozwiązanie. Część kampanii fabularnej umieszczono w nocnych porach, zatem programiści wybrali konkretny efekt realizowany za pomocą ray tracingu - cieniowanie widoczne przy oświetleniu punktowym i latarkowym (point & spot lights). Jest to stosunkowo lekkie zadanie dla współczesnych układów graficznych posiadających odpowiednie dopalacze (tzn. rdzenie RT), aczkolwiek nie przynosi spektakularnej poprawy jakości oprawy wizualnej... a przynajmniej widoczne będzie tylko w określonych sytuacjach. Stronę dalej znajdziecie bezpośrednie porównanie screenów obrazujących gdzie implementacja śledzenia promieni w Call of Duty: Modern Warfare 2019 faktycznie robi różnicę. Warto jeszcze wspomnieć, że najnowsza produkcja Activision obsługuje także technikę cieniowania NVIDIA Adaptive Shading.

Minimalna konfiguracja do Call of Duty Modern Warfare:

Intel Core i3-4340 / AMD FX-6300

8 GB pamięci RAM

GeForce GTX 670/GTX 1650 / Radeon HD 7950

175 GB wolnego miejsca na dysku

Windows 7 / Windows 10 / 64-bit

Rekomendowana konfiguracja do Call of Duty Modern Warfare:

Intel Core i5-2500K / AMD Ryzen 5 1600X

12 GB pamięci RAM

GeForce GTX 970/GTX 1660 / Radeon R9 390/RX 580

175 GB wolnego miejsca na dysku

Windows 10 64-bit

Rekomendowana konfiguracja do Call of Duty Modern Warfare RTX:

Intel Core i5-2500K / AMD Ryzen 5 1600X

12 GB pamięci RAM

GeForce RTX 2060

175 GB wolnego miejsca na dysku

Windows 10 64-bit

Call of Duty: Modern Warfare 2019 okazało się tytułem mającym całkiem rozsądne wymagania sprzętowe, gdzie rekomendowany GeForce GTX 1660 faktycznie pozwalała uzyskać satysfakcjonującą płynność (~50 klatek na sekundę) podczas najbardziej wymagających scenariuszy nawet w rozdzielczości 2560x1440. Aktywacja ray tracingu znacznie podnosi poprzeczkę, bowiem NVIDIA jako rozsądne minimum do 1920x1080 podaje GeForce RTX 2060, natomiast 3840x2140 wymagać będzie już GeForce RTX 2080 SUPER, zatem spokojnie można wydedukować, że 2560x1440 zostałoby przydzielone zwykłemu GeForce RTX 2070 albo GeForce RTX 2060 SUPER. Trzeba mieć jednak świadomość, że słabsze układy graficzne również mogą zapewniać przyzwoitą wydajność z włączonym śledzeniem promieni, zwłaszcza iż implementacja obejmuje tylko cieniowanie, niemniej marketingowa machina NVIDII z oczywistych względów skupiona jest wyłącznie na flagowych modelach. Sprawdzimy to zresztą zarówno na przykładzie całej rodziny GeForce RTX 2000, GeForce GTX 1660 oraz na dokładkę GeForce GTX 1080 Ti. Wszystkie testy wydajności zostały wykonane na najnowszej wersji Call of Duty: Modern Warfare 2019 oraz kartach graficznych należących do rodziny MSI Gaming X. Zaczynamy manewry...