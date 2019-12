Test wydajności Quake II RTX - Ray tracing ma swoje wymagania

Quake II przeżywa ostatnimi czasy prawdziwy renesans, wróciwszy z emerytury dzięki fanowskiej modyfikacji oprawy graficznej wykorzystującej path tracing, która całkowicie przerobiła oświetlenie w ponad dwudziestoletniej produkcji. NVIDII pomysł reaktywacji wiekowego klasyka najwyraźniej się spodobał, postanowiła więc zmobilizowac programistów, zakasać rękawy i zaimplementować Quake II mocny ray tracingowy zastrzyk. Quake II RTX jest jeszcze ładniejszym wydaniem legendarnego shootera, mającym pokazać do czego zostały stworzone karty graficzne GeForce RTX 2000, posiadające specjalne jednostki wspomagające śledzenie promieni. Pozostaje pytanie jak wyglądają wymagania sprzętowe Quake II RTX?

Autor: Sebastian Oktaba

Quake II powinni pamiętać wszyscy gracze aktywni w późnych latach 90-tych zeszłego stulecia, kiedy produkcje id Software wyznaczały gatunkowe standardy, dyktując również tempo rozwoju technologii graficznych. Pomijając poziom rzemiosła czysto gamingowego, jak również artystycznego, silnik napędzający Quake II nazywany powszechnie id Tech 2, został później wykorzystany do stworzenia niezliczonej ilości wspaniałych gier komputerowych m.in.: Soldier of Fortune, Heretic II, Kingpin: Life of Crime, SiN, Anachronox, będąc zarazem jednym z pierwszych umożliwiających wyświetlanie całkowicie trójwymiarowej grafiki. Engine w większości napisany przez Johna Carmacka, oferował także wielokolorowe oświetlenie, proste efekty cząsteczkowe, przezroczystą wodę itp. Uwolnienie kodu źródłowego w grudniu 2001 roku pozwoliło domorosłym programistom na dodawanie zupełnie nowych elementów oraz wnoszenie poprawek w oprawie graficznej, jednak niewielu mogło wówczas przypuszczać, że ponad dwadzieścia lat później dziadek Quake II nadal będzie obiektem podobnych eksperymentów.

Quake II RTX 1.2 przynosi wiele poprawek w oprawie graficznej, które czynią tego klasyka jeszcze ładniejszym. Jak wyglądają jego wymagania sprzętowe sprawdzę na kartach graficznych Palit i Gainward RTX 2000.

Quake II RTX jest zaawansowaną wersją rozwojową projektu Q2VKPT wykorzystującego path tracing, którego wymagania sprzętowe sprawdziłem kilka miesięcy wcześniej, zanim oficjalnie pojawiła się modyfikacja NVIDII. Omawiana edycja także wykorzystuje technikę śledzenia promieni do generowania odbić, globalnego oświetlenia, okluzji otoczenia i cieniowania, będąc niejako przedsięwzięciem bezkompromisowym. Niedawno wprowadzona została natomiast aktualizacja 1.2, dodająca sporo elementów poprawiających jakość obrazu m.in: ulepszono ponad 400 tekstur i dorzucono rekursywne odbicia na wybranych powierzchniach, przerobiono renderowanie szkła, refleksów i załamań promieni przechodzących przez szklane powierzchnie. Zaimplementowano też bardziej realistyczne odbicia na powierzchni wody, zawdzięczane renderowaniu podwodnych promieni jasnego światła (god rays) oraz wyświetlaniu odbić i załamań tychże. Liczne zmiany dotknęły denoisingu (odszumiania) oraz zaawansowanych funkcji renderowania, poprawiających jakość generowanego obrazu na wszystkich poziomach.

Quake II RTX 1.2 pomimo swojego wieku wygląda apetycznie, chociaż trudno przywyknąć do kanciastych modeli oponentów pamiętających czasy pierwowzoru, mocno kontrastujących z wysokiej jakości teksturami oraz realistycznym oświetleniem. Może aktualizacja 1.3 poprawi sytuację... Istotna będzie pewnie informacja, że wszyscy posiadacze oryginału na platformie Steam mogą produkcję zaktualizować do wersji RTX zupełnie bezpłatnie. Gdyby kogoś jednak zżerała ciekawość, a klasyka jakimś cudem nie posiadał w kolekcji, wydatek będzie raczej niewielki i odpowiadający czteropakowi marnego koncernowego piwa - niecałe 10 złotych. Zaryzykuję stwierdzenie, że właściciele GeForce RTX 2000 pewnie dysponują takimi środkami pieniężnymi :) Ostatecznie można skorzystać z powszechnie dostępnej wersji demonstracyjnej. Nieprzekonanych odsyłam do galerii porównującej render RTX i OpenGL, jak również screenów zrobionych podczas grania, aczkolwiek Quake II RTX zdecydowanie lepiej wygląda w ruchu. Całość została przetestowana na kartach graficznych Palit i Gainward GeForce RTX 2000.