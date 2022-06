Karty graficzne Intel ARC będą wymagać płyty głównej wspierającej Resizable BAR lub Smart Access Memory

Intel pomału przygotowuje się do globalnej premiery desktopowych kart graficznych z rodziny ARC i z tego względu do sieci przedostają się kolejne szczegóły dotyczące układów Alchemist. Na oficjalnej stronie producenta pojawiła się ważna zmianka dotycząca wymagań sprzętowych, umożliwiających bezproblemowe działanie kart Intel ARC i wykorzystania ich maksymalnej wydajności. Okazuje się, że nie każda płyta główna będzie współpracować z kartami Intela.

Na stronie Intela pojawiły się wymagania sprzętowe dla kart graficznych z rodziny ARC. Wygląda na to, że niezbędne będzie posiadanie płyty głównej, obsługującej Resizable BAR lub Smart Access Memory.

Okazuje się, że Intel ma dwa konkretne wymagania dotyczące płyt głównych. Po pierwsze konieczna jest obsługa magistrali PCIe 3.0 x16 lub nowszej. Po drugie wymagane jest wsparcie dla technologii Resizable BAR lub Smart Access Memory. Choć Intel na stronie mówi przede wszystkim o tym pierwszym, pojawiła się również wzmianka o wybranych płytach głównych z obsługą Smart Access Memory. Wygląda zatem na to, że płyty główne pod procesory AMD Ryzen również powinny obsłużyć karty graficzne Intel ARC, a przynajmniej te, które wspierają Smart Access Memory - działa bowiem na tej samej zasadzie co Resizable BAR.

W przypadku płyt głównych z chipsetami Intela, w grę wchodzą trzy generacje: płyty z chipsetem Intel 400 (procesory 10. generacji Comet Lake), Intel 500 (procesory 11. generacji Rocket Lake) oraz Intel 600 (procesory 12. generacji Alder Lake). Mówiąc prościej do działania kart ARC Alchemist będziemy potrzebować procesora przynamniej 10. generacji oraz płyty głównej z odpowiednim chipsetem, który obsługuje Resizable BAR. Przypominamy także, że omawiana technologia dzięki funkcjom złącza PCI-Express umożliwia procesorowi pełen dostęp do pamięci VRAM, co pozwala na wydajniejsze renderowanie obrazu i bardziej zoptymalizowane wykorzystanie różnych elementów wizualnych.

