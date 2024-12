Karta graficzna AMD Radeon RX 7900 GRE osiągnęła status End-of-Life. Zainteresowani muszą pospieszyć się z zakupem

Seria kart graficznych Radeon RX 7000 zawiera kilka ciekawych jednostek dla graczy. Jedną z nich na pewno jest Radeon RX 7900 GRE. To model początkowo przeznaczony wyłącznie na rynek chiński, jednak ze względu na mocną specyfikacją i 16 GB VRAM-u na pokładzie szybko zainteresował entuzjastów z całego świata, aż w końcu stał się globalnie dostępny. Szkoda tylko, że cykl życia tej jednostki ostatecznie okazał się dosyć krótki...

Karta graficzna AMD Radeon RX 7900 GRE osiągnęła status End-of-Life, co rzekomo potwierdziło już wielu partnerów AMD. Możliwe, że ma to związek z nadciągającą premierą modeli RDNA 4.

Jak podaje serwis Tweakers karta graficzna AMD Radeon RX 7900 GRE osiągnęła status End-of-Life, co rzekomo potwierdziło już wielu partnerów AMD. To dosyć zaskakujące, bowiem układ ten ledwie kilka miesięcy temu stał się u nas szeroko dostępny i do dziś pozostaje bardzo interesującą propozycją w swojej półce cenowej. Podaż modelu RX 7900 GRE jednak gwałtownie spada w sprzedaży detalicznej, a dostawy są obecnie mocno ograniczone. W rodzimych sklepach znajdziemy jeszcze niektóre modele omawianego Radeona, aczkolwiek kolejne egzemplarze już się nie pojawią na ich miejscu. Firma AMD została poproszona o komentarz w tej sprawie, ale odpowiedź (jeszcze) nie nadeszła.

RX 7900 XTX RX 7900 XT RX 7900 GRE RX 7800 XT Architektura RDNA 3.0 RDNA 3.0 RDNA 3.0 RDNA 3.0 Układ graficzny NAVI 31 XTX NAVI 31 XT NAVI 31 XL NAVI 32 XT Litografia 5 nm 5 nm 5 nm 5 nm Bloki CU 96 84 80 60 Jednostki SP 6144 5376 5120 3840 Jednostki TMU 384 336 320 240 Jednostki ROP 192 192 192 96 Jednostki RT 96 84 80 60 Game clock 2269 MHz 2025 MHz 1880 MHz 2025 MHz Boost clock 2499 MHz 2394 MHz 2245 MHz 2430 MHz Taktowanie pamięci 20000 MHz 20000 MHz 18000 MHz 19500 MHz Ilość pamięci 24 GB 20 GB 16 GB 16 GB Typ pamięci GDDR6 GDDR6 GDDR6 GDDR6 Szyna pamięci 384-bit 320-bit 256-bit 256-bit Przepustowość 960 GB/s 800 GB/s 576 GB/s 620 GB/s Infinity Cache 96 MB 80 MB 64 MB 64 MB Interfejs PCI-E 4.0 x16 PCI-E 4.0 x16 PCI-E 4.0 x16 PCI-E 4.0 x16 Współczynnik TGP 355 W 315 W 260 W 263 W Cena startowa 999 USD 899 USD 649 USD 499 USD

Jednym słowem, osoby zainteresowane wydajną kartą graficzną z pojemną pamięcią VRAM powinny pospieszyć się z zakupem. Z drugiej jednak strony, wycofanie Radeona RX 7900 GRE może mieć związek z nadciągającą premierą układów Radeon RX 8000, która może odbyć się już podczas targów CES 2025. Pozbycie się zapasów modelu RDNA 3 przed premierą jednostek nowej generacji może mieć zatem sporo sensu. Na ten moment wydaje się, że pozostałe Radeony RX 7000 pozostaną w sprzedaży przynajmniej jeszcze przez pewien czas.

Źródło: Tweakers, TechPowerUp