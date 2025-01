AMD Radeon RX 7900 GRE - najnowsza aktualizacja sterowników Adrenalin usuwa limit taktowania dla pamięci VRAM

Niedawno informowaliśmy o błędzie sterowników AMD Adrenalin, który narzucał sztywny limit taktowania dla pamięci VRAM na kartach graficznych Radeon RX 7900 GRE. Wydaje się jednak, że wraz z najnowszą wersją oprogramowania 24.3.1, problem został rozwiązany. Dodatkowo nowe wydanie sterowników wprowadza nowe optymalizacje dla gier i funkcji HYPR-Tune oraz eliminuje poważny błąd funkcji AMD Fluid Motion Frames.

Sterowniki AMD Adrenalin 24.3.1 usuwają błąd, który powodował sztuczny limit taktowania pamięci VRAM na kartach graficznych Radeon RX 7900 GRE. Funkcjonalność AMD Fluid Motion Frames nie powinna dłużej powodować błędu z mikro zacięciami w wyświetlanym obrazie.

Aktualizacja sterowników AMD Adrenalin do wersji 24.3.1 usuwa błąd związany z narzucaniem limitu taktowania dla pamięci VRAM, co powinno teraz umożliwić jeszcze szybszy overclocking kart graficznych Radeon RX 7900 GRE. Funkcja AMD Fluid Motion Frames nie powinna już powodować problemów z mikro zacięciami w niektórych tytułach. Dodatkowo wyeliminowano problem sporadycznego przekroczenia limitu czasu sterownika i awarii aplikacji podczas grania w HELLDIVERS 2 i StarCraft II na procesorach graficznych z serii Radeon RX 7000. Wprowadzono także optymalizację, która skraca czas ładowania gry World of Warcraft z wykorzystaniem interfejsu API DirectX 12 na niektórych kartach graficznych AMD.

Błąd powodujący artefakty obrazu w grze Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition z włączonymi funkcjami Radeon Boost i Raytracing został zlikwidowany. Gra Cossacks 3 nie powinna już gubić tekstur. Naprawiono usterkę w grze Space Engineers, która objawiała się migoczącymi światłami w pomieszczeniach obiektów. Od teraz wskaźnik wydajności FPS będzie poprawnie raportował częstotliwość generowania klatek nawet gdy gra jest zminimalizowana. Usunięto problem z programem Adobe Premiere Pro, gdzie na niektórych systemach brakowało akceleracji GPU lub była ona wyszarzona. Poprawiono wydajność przy wykorzystaniu DirectML w oprogramowaniu Topaz AI. Nadto wprowadzono optymalizację dla trzech gier: Dragon's Dogma 2, Horizon Forbidden West Complete Edition i Outpost: Infinity Siege. Rozszerzono również obsługę funkcjonalności HYPER-Tune na poniższe tytuły:

Dragon's Dogma 2

Diablo IV

Ghostrunner 2

Suicide Squad: Kill the Justice League

