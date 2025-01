Helldivers 2 - kooperacyjna strzelanka na zapowiedzi z fragmentami rozgrywki. Szykuje się dynamiczna eksterminacja bestii

Najnowsze State of Play nie należało do najobszerniejszych, ale bez wątpienia pokazało kilka naprawdę interesujących pozycji. Na evencie Sony nie brakowało takich gier, jak Avatar: Frontiers of Pandora, nowa zawartość Resident Evil 4 Remake i oczywiście prezentacji Marvel's Spider-Man 2, jednej z najważniejszych premier 2023 roku. Nieco na uboczu trzymał się z kolei całkiem intrygujący projekt Arrowhead Game Studios, który pojawi się za kilka miesięcy.

Helldivers 2, które pojawi się 8 lutego 2024 roku, otrzymało w trakcie ostatniego State of Play nowy materiał przedstawiający rozgrywkę.

Gdy w roku 2015 wychodziła pierwsza część Helldivers (najpierw wiosną na konsole, a następnie w grudniu na komputery osobiste), raczej nikt nie oczekiwał od niej zbyt wiele. Tymczasem koniec końców została bardzo pozytywnie oceniona tak przez krytyków, jak i graczy, ujmując prostą, ale dobrze przemyślaną rozgrywką, której rdzeniem było kooperacyjne strzelanie. Arrowhead Game Studios postanowiło pójść za ciosem i już na początku przyszłego roku pojawi się druga część, na razie wyglądająca całkiem obiecująco.

Choć musimy się jeszcze trochę uzbroić w cierpliwość, deweloperzy mieli wystarczająco dużo materiałów, aby zaostrzyć apetyt. Trwające ponad trzy minuty nagranie z rozgrywki przedstawiają nam zmagania graczy na jednej z planet wymagających bohaterskiego oczyszczenia. Po desancie z orbity powitają nas chordy pająkopodobnych stworów, którym przewodzi gigantyczne monstrum. Zmian jest całkiem sporo - na pierwszy plan wysuwają się inne opcje związane z perspektywą kamery i świetna oprawa graficzna. Fani mają na co czekać, a i zupełnie nowi gracze mają szanse zainteresować się Helldivers 2.

Źródło: PlayStation (Youtube)