Jak włączyć lub wyłączyć czat w postaci dymków w telefonie z Google Android? Poradnik krok po kroku

Prawdopodobnie każdy z nas używa smartfonów codziennie. Ich funkcjonalność jest bardzo szeroka, ale rzeczą, z której korzystamy nad wyraz często, jest komunikacja. Połączenia głosowe albo wideo są czymś zupełnie normalnym i oczywistym, ale jeszcze częściej używamy komunikatorów tekstowych, ze względu na wygodę, jaką oferują. W przypadku połączeń bezpośrednich odbiorca w zasadzie musi mieć możliwość i chęć, by je odebrać, a czat tekstowy może przeczytać później i w dowolnej chwili na niego odpowiedzieć. Jednak nawet podczas korzystania z komunikatorów tekstowych istnieje szansa na to, że jedna z osób przegapi powiadomienie o nadchodzącej konwersacji. Zmniejszysz to ryzyko, włączając dymki czatu.

Autor: Tomasz Duda

Dymki czatu (z ang. chat bubbles) nie znikają na górze wyświetlacza i nie trzeba ich szukać w wysuwanym menu. Pojawiają się bezpośrednio na ekranie smartfonu i unoszą ponad innymi ikonami, widżetami i otwartymi aplikacjami. Dzięki temu ciężko jest je przeoczyć i przypadkowo pominąć. Jasne, że jest to dość agresywna forma powiadamiania, więc niektóre osoby mogą wręcz nie chcieć z niej korzystać. Z drugiej jednak strony poprawiają widoczność czatów i ułatwiają dostęp do nich. Wystarczy po prostu dotknąć danego dymku lub jak kto woli “bąbelka”, a rozmowa natychmiast się otworzy, często bez wyświetlania pełnego interfejsu komunikatora. Dymki czatu można włączyć w wielu popularnych komunikatorach, takich jak choćby: Facebook Messenger, WhatsApp, Telegram, Signal, Slack, Wiadomości Google i innych. Oczywiście nie oznacza to, że absolutnie wszystkie komunikatory wspierają tę funkcję.

Jedni lubią pływające na ekranie dymki czatu, a inni nienawidzą. Raczej nie spotkałem się z osobami, dla których byłoby to obojętne. W tym poradniku opisuję jak je włączyć lub wyłączyć. Którą opcję Ty preferujesz?

Sposobów na włączenie dymków czatu jest kilka. Można np. włączyć ogólną, systemową funkcję wyświetlania dymków czatu dla jakichkolwiek komunikatorów, które ją wspierają. Można też aktywować dymki tylko w wybranych aplikacjach lub nawet włączyć je dla konkretnych czatów z wybranymi osobami, lub grupami osób. Na początek przyjrzyjmy się tej pierwszej opcji. Zaznaczę jednak, że poradę wykonywałem na smartfonie Google Pixel 6a z systemem Android 14 bez tak zwanej nakładki. Poszczególne kroki mogą różnić się w urządzeniach innych producentów, wyposażonych w odmienne interfejsy (np. One UI u Samsunga lub MIUI w gamie smartfonów Xiaomi), jednak podstawowa zasada będzie zbliżona. Dodam również, że funkcja dymków czatu (chat bubbles) obecna jest w systemie Android 11 oraz nowszych wersjach. Niniejszy poradnik przeznaczony jest głównie dla osób początkujących, choć z własnego doświadczenia wiem, że nawet jeśli ktoś korzysta z Androida przez wiele lat, to nie koniecznie musi oznaczać, że wie o tym systemie coś więcej, niż to konieczne do obsługi przeglądarki i aplikacji społecznościowych. Mam nadzieję, że chociaż niektórym osobom się przyda.

Jak włączyć lub wyłączyć dymki czatu na telefonie z Androidem?

Aby włączyć ogólną obsługę dymków w systemie Android, należy wejść w Ustawienia, a następnie w Powiadomienia. Tutaj w sekcji “Rozmowy” zobaczyć można pozycję o nazwie Dymki - dotknij jej. Na końcu aktywuj opcję Zezwalaj aplikacjom na wyświetlanie dymków. Tak jak wspomniałem wcześniej, opisywana tutaj funkcja odnosi się do całego systemu, a nie poszczególnych aplikacji. Jeśli opcja będzie wyłączona w tym miejscu, to automatycznie nie pojawi się w ustawieniach poszczególnych komunikatorów i nie będzie można jej używać wcale. Jeśli chcesz używać dymków, to zacznij właśnie od upewnienia się, że powyższa opcja jest aktywowana. Zaleta jest też taka, że jeśli absolutnie nie zamierzasz korzystać z nich, a nawet chcesz upewnić się, że nigdy się nie pojawią, to masz szansę wyłączyć wszystkie dymki dosłownie jednym suwakiem.

Jak włączyć lub wyłączyć dymki czatu w wybranej aplikacji? Metoda 1

Jeśli chcesz korzystać z dymków czatu tylko w wybranych komunikatorach, a wyłączyć je w innych, to też masz taką możliwość. W tym celu wyświetl wszystkie aplikacje lub jak kto woli “szufladę” z aplikacjami, a następnie przytrzymaj palec na ikonie danego komunikatora (ja posłużyłem się aplikacją Signal). Wyświetli się małe menu kontekstowe, z niewielką literą “i” w kółku - dotknij jej. Pojawi się ekran o nazwie Informacje o aplikacji, w którym wejdź w Powiadomienia. Tutaj w sekcji o nazwie “Rozmowy” wejdź w Dymki i aktywuj opcję, Wszystkie rozmowy wyświetlane jako dymki. W taki sposób możesz włączyć dymki czatów w tych programach, na których Ci zależy, a wyłączyć w pozostałych. Wiadomo, że ta opcja może być uznawana przez niektórych jako przydatna, ale też nie warto przesadzać. Dymki te nachodzą na siebie, więc mogą być nieczytelne, zwłaszcza jeśli jest ich kilka czy nawet kilkanaście.

Jak włączyć lub wyłączyć dymki czatu w konkretnej aplikacji? Metoda 2

Jest jeszcze inna przydatna metoda na włączenie dymku czatu. Otóż czasami może się zdarzyć tak, że jakaś aplikacja, np. nowa, która dopiero została zainstalowana przez użytkownika, wyświetli pierwsze powiadomienia w postaci baneru lub jak kto woli “chmurki” na górze ekranu. Na szczęście nowsze wersje systemu Android są już przygotowane na taką ewentualność i w prawym, dolnym narożniku takiej chmurki wyświetlają małą ikonę z prostokątem i umieszczoną w nim strzałką oraz kropką. Po jej dotknięciu można natychmiast przekształcić powiadomienie w formie baneru, do postaci dymku (pływającego bąbelka). Ta sama ikonka widoczna jest w powiadomieniu wyświetlanym w rozwijanym menu. Natomiast dezaktywacja tej opcji wymaga przytrzymania palca na ikonie danej aplikacji, wybrania przycisku “i” w kółku, wejścia w Powiadomienia, następnie w Dymki i wybrania opcji Nic nie wyświetlaj jako dymki (rzecz jasna nazwa może być inna w zależności od użytej w systemie nakładki).

Jak włączyć lub wyłączyć dymki czatu dla wybranej rozmowy?

Procedura wygląda bardzo podobnie jak w przypadku włączania dymków dla całej aplikacji (metoda 2). Różni się w zasadzie tylko ostatnim krokiem. Otóż, aby włączyć dymki dla konkretnej konwersacji, należy wyświetlić wszystkie aplikacje (szufladę z aplikacjami), przytrzymać palec na ikonie komunikatora i po wyświetleniu menu kontekstowego nacisnąć symbol “i” w kółku, wejść w Powiadomienia, a następnie Dymki oraz na końcu zaznaczyć opcję: Wybrane rozmowy wyświetlane jako dymki. Poniżej będzie widoczna lista czatów, które są objęte tym zezwoleniem (pojawią się dopiero gdy zaczniemy konkretne konwersacje). W razie potrzeby, jeśli ktoś już więcej nie chce używać formy dymku w danej rozmowie, to może wejść w dany czat i dezaktywować opcję Wyświetlaj tę rozmowę w dymkach. Warto też dodać informację, że dotknięciu “bąbelka” z czatem na górze pojawi się przycisk “+”. Za jego pomocą można otworzyć w tym samym dymku kolejne rozmowy, w których braliśmy wcześniej udział, nawet jeśli pochodzą one z innej aplikacji.

Jak usunąć dymek czatu z ekranu?

Jak natomiast usunąć dymek czatu z wyświetlacza, bez jego trwałego wyłączania? Sprawa wygląda bardzo prosto: przytrzymaj palec na danym “bąbelku” i przeciągnij go ku dołowi ekranu. Pojawi się okrągły obszar z symbolem “X”, umieść czat nad nim i podnieś palec. Poskutkuje to wyłącznie zamknięciem interfejsu komunikatora. Treść rozmowy rzecz jasna nie zostanie skasowana. Można będzie do niej wrócić po ponownym otwarciu danego czatu. Jak widać, opcji związanych z dymkami czatu w Androidzie jest całkiem sporo, a rzecz jasna powyżej przedstawiona jest tylko część z nich. Warto zapoznać się z zawartością różnych mniejszych menu, w których ukryte są dodatkowe, przydatne opcje. Daj znać w komentarzu czy dymki czatu to funkcja, którą lubisz, czy może wręcz odwrotnie - starasz się wyłączać je najszybciej jak to możliwe, bo są dla Ciebie irytujące. Jak zwykle zachęcam do dzielenia się opinią.