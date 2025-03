Inworld - platforma do tworzenia inteligentnych NPC otrzymała spory zastrzyk gotówki. Nowy wymiar immersji w grach

Czy tego chcemy, czy nie, musimy się przyzwyczaić, że usługi oparte na algorytmach sztucznej inteligencji będą stosowane na coraz większą skalę. Często jednak mają one całkiem pozytywny wydźwięk i pomagają rozwijać sporo dziedzin. Jedną z nich są gry wideo. Elementem, który skutecznie może zepsuć immersję, nierzadko okazują się postacie w grze (NPC). Niekiedy dialogi wydają się szablonowe i po prostu "drętwe". To oblicze może zmienić rozwijająca się platforma Inworld.

Inworld powstał już w 2019 roku i od tamtego czasu jest prężnie rozwijaną platformą. Firma pochwaliła się, że ostatnio wpłynęło do niej 50 mln dolarów (łącznie 100 mln dolarów), co spowodowało wycenę startupu na wspomniane 500 mln dolarów. Co ciekawe, przedsiębiorstwa, które zainwestowały swoje pieniądze w omawiane rozwiązanie, są nam bardzo dobrze znane, należą do nich choćby: Microsoft, Samsung Next oraz LG. Widać więc, że zainteresowanie tymi usługami jest wręcz ogromne. Sam silnik daje możliwość utworzenia dowolnej postaci, która będzie w pełni interaktywna. Jesteśmy w stanie ustalić jej cechy charakteru, historię oraz główne emocje, którymi będzie się kierować. Dzięki temu, że będzie ona sobie zdawać sprawę z otaczającego ją świata gry, bez problemu będziemy w stanie się z nią komunikować w czasie rzeczywistym, choćby poprzez mikrofon w naszym urządzeniu.

