Interfejs mózg-komputer firmy Synchron pozwolił wysłać tweeta osobie chorej na stwardnienie zanikowe boczne

Chciał nie chciał stajemy się powoli cywilizacją coraz bardziej zelektronizowaną. Oznacza to także stopniowe zespalanie samego człowieka z elektroniką. Od kilku lat sformułowanie 'interfejs mózg-komputer' wydostało się poza literaturę science fiction i przynależy już w nie mniejszym stopniu do realnej nauki. Choć najwięcej medialnego szumu związanego z interfejsem mózg-komputer wydaje się robić firma Neuralink Elona Muska, to nie jest ona odosobniona w tego typu badaniach. Również firma Synchron ma na swoim koncie kilka sukcesów. Ostatnim z nich jest umieszczenie w mózgu człowieka chorego na ALS implantu, dzięki któremu wysłał do sieci krótkiego tweeta.

Technologia Stentrode opracowana przez firmę Synchron, pozwoliła na wysłanie tweeta za pomocą bezprzewodowego interfejsu mózg-komputer.

62-letni bohater niniejszego newsa, Australijczyk nazwiskiem Philip O'Keefe, cierpi na stwardnienie zanikowe boczne - nieuleczalną, postępującą chorobę neuronu ruchowego. To właśnie jemu firma Synchron zaaplikowała implant bezprzewodowy BCI, dzięki któremu chory, wyłącznie za pomocą myśli był w stanie wysłać poniższego Tweeta (skorzystał z profilu Thomasa Oxley'a, CEO firmy Synchron). Synchron stał się tym samym liderem w tej gałęzi nauki, wyprzedzając wspomniany już Neuralink, który póki co przedstawił działanie swojego interfejsu na małpie (grała w Ponga za pomocą myśli).

hello, world! Short tweet. Monumental progress. — Thomas Oxley (@tomoxl) December 23, 2021

Firma Synchron po raz pierwszy informowała o swoich pracach nad technologią Stentrode latem 2018 roku. Polega ona na wprowadzeniu do mózgu wewnątrznaczyniowego implantu typu brain-computer interface (zdjęcie poniżej) bez konieczności wiercenia w czaszce czy operacji na otwartym mózgu. Implant jest mianowicie wprowadzany pacjentowi poprzez tętnicę szyjną przy użyciu technik neurointerwencyjnych powszechnie stosowanych np. w leczeniu udaru. Ostatecznie implant pozwala na bezprzewodową kontrolę urządzeń cyfrowych poprzez myślenie i poprawia szeroko rozumianą niezależność funkcjonalną pacjenta.

Źródło: Businesswire