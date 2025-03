Intel XeSS 2 w końcu będzie łatwiejsze w implementacji dzięki pakietowi SDK i pluginom do popularnych silników gier

Technika Intel XeSS 2 jest z nami od grudnia 2024 roku, choć jej upowszechnienie przebiega stosunkowo wolno. Do tego stopnia, że niektórzy deweloperzy gier wysyłali zapytania w tej sprawie bezpośrednio do samej firmy. Jednak teraz ma to się diametralnie zmienić dzięki udostępnieniu pakietu Software Development Kit (SDK) oraz odpowiednich pluginów do popularnych silników gier, co ma przyspieszyć implementację tej technologii.

Technika Intel XeSS 2 w końcu będzie łatwiejsza do implementacji. Gigant z Santa Clara udostępnił pakiet Software Development Kit (SDK) oraz odpowiednie pluginy do popularnych silników gier.

Intel, za sprawą techniki XeSS 2, wprowadził znaczące ulepszenia, w tym m.in. generator sztucznych klatek oraz narzędzie do zmniejszania opóźnień (input lag). Początkowo pula gier z implementacją tej wersji technologii nie była duża, podobnie jak w przypadku poprzednika XeSS, który również nie oferował wielu tytułów. Jednak teraz ma to się diametralnie zmienić dzięki udostępnieniu pakietu Software Development Kit (SDK) dla twórców gier, dostępnego także w popularnym repozytorium GitHub. Ponadto dostępne są odpowiednie pluginy dla silników gier takich jak Unreal Engine 4, Unreal Engine 5 oraz Unity Engine.

W skład udostępnionego oprogramowania wchodzą XeSS-SR (XeSS 2 Super Resolution), XeSS-FG (XeSS Frame Generation) oraz XeLL (Xe Low Latency). Zaktualizowano również XeSS Inspector, co daje deweloperom łatwy dostęp do wszystkich narzędzi potrzebnych do implementacji tej technologii w swoich grach. Należy jednak dodać, że mimo pojawienia się odpowiednich narzędzi w repozytorium GitHub, oprogramowanie nie jest otwartoźródłowe (open-source). Pomimo pewnych informacji krążących w sieci, na chwilę obecną brak jasnych i oficjalnych informacji, czy kiedykolwiek kod zostanie udostępniony w tej formie. Więcej szczegółów oraz opis poszczególnych składowych techniki XeSS 2 możecie odnaleźć w tym opracowaniu.

Źródło: Intel, VideoCardz, GitHub