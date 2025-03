Intel Xeon Platinum 8558U pojawił się w bazie danych Geekbench 6. Poznaliśmy jego specyfikację

Już 14 grudnia swoją premierę będzie miała piąta generacja procesorów Intel Xeon Scalable. Do tego momentu zostało zatem już niewiele czasu. W takiej sytuacji nie dziwią przecieki dotyczące nowych procesorów, które coraz częściej pojawiają się w bazach danych. Najnowszy z nich dotyczy CPU Intel Xeon Platinum 8558U. Jednostka Emerald Rapids pojawiła się na stronie Geekbench 6. Choć wynik nie jest zbyt miarodajny, to poznaliśmy przynajmniej specyfikację.

Procesor Intel Xeon Platinum 8558U pojawił się w Geekbench 6. Przedstawiciel rodziny Emerald Rapids zaoferuje 48 rdzeni i pokaźną ilość cache. Do wyniku z benchmarku należy podjeść jednak z dużym dystansem.

Najnowsze Xeony nie będą zapewne rewolucją na rynku, ale zaoferują większą liczbę rdzeni niż poprzednia generacja. Można także liczyć także na dużo większy potencjał w obszarze obliczeń AI. Wszystko to przy zachowaniu kompatybilności z podstawką LGA 4677. Procesor Intel Xeon Platinum 8558U został wyposażony w 48 rdzeni. Wykorzystano tutaj wyłącznie rdzenie Performance Raptor Cove, co oznacza obsługę 96 wątków. Bazowe taktowanie CPU wynosi 2 GHz. Warto zwrócić uwagę, że w omawianym teście procesor nie korzystał z funkcji Turbo. Jego częstotliwość taktowania została z jakiegoś powodu zablokowana. Rynkowa wersja z pewnością zaoferuje dużo lepsze parametry pracy.

Uwagę zwraca także ilość cache L3, która wynosi 260 MB. W przypadku L2 mowa o łącznie 96 MB, które zostały podzielone na 48 części po 2 MB. Ilość cache jest znacząco wyższa niż w przypadku procesorów Sapphire Rapids. 48-rdzeniowe CPU poprzedniej generacji oferowały maksymalnie 105 MB cache L3 i 96 MB cache L2. Procesor uzyskał 1098 pkt w teście jednordzeniowym i 10801 pkt w teście wielordzeniowym. Są to wyniki niskie, jeśli zestawimy je z procesorami poprzedniej generacji. Należy jednak pamiętać o zablokowanym taktowaniu i fakcie, że nie jest to zapewne ta sama rewizja sprzętu, która trafi ostatecznie na rynek. W praktyce, dodatkowe cache z pewnością pozytywnie wpłynie na ich wydajność w porównaniu do modeli Sapphire Rapids.

Źródło: Geekbench, WCCFTech