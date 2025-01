Intel Xeon Platinum 8580 - wyciekła specyfikacja i wyniki testów nadchodzącego procesora Emerald Rapids

Serwerowe procesory Emerald Rapids mają zadebiutować w grudniu bieżącego roku. Będzie to piąta generacja jednostek Intel Xeon zaprojektowanych z myślą o centrach danych. Światło dzienne ujrzał kolejny przeciek na temat jednego z modeli. W jego ramach możemy zapoznać się ze specyfikacją procesora Intel Xeon Platinum 8580 i jego wynikami w Cinebench 2024. Duży postęp odnotowano zwłaszcza w przypadku pamięci cache.

Znany z publikowania rozmaitych przecieków użytkownik platformy X – @yuuki_ans – zaprezentował kilka zrzutów ekranu, na których widnieje specyfikacja wspomnianego procesora. Można zauważyć, że mamy tu do czynienia z konfiguracją dwugniazdową. Pojedynczy procesor Xeon Platinum 8580 zaoferuje 60 rdzeni i 120 wątków, ale w opublikowanym zestawieniu mowa o maszynie wyposażonej łącznie w 120 rdzeni i obsługującej 240 wątków. Nowa jednostka Intela będzie posiadała 120 MB cache L2 i 300 MB cache L3. Dla porównania, topowy Xeon Platinum 8490H z poprzedniej generacji oferuje taką samą ilość cache L2, ale zaledwie 112,5 MB cache L3. Dokonał się tutaj zatem znaczący postęp, ale wartość ta wciąż odbiega od tego, czym mogą się pochwalić topowe procesory AMD EPYC z rodziny Genoa.

Na zaprezentowanych zrzutach ekranu widać także taktowanie chipu, ale najprawdopodobniej nie jest to wartość ostateczna. Przedstawiciel rodziny Emerald Rapids działał z szybkością 2,0 GHz. Można liczyć na pełną kompatybilność z płytami głównymi wyposażonymi w gniazdo LGA 4677. Na ostatnim zrzucie ekranu widać też wyniki nowego procesora w benchmarku Cinebench 2024. Rezultaty może nie są imponujące, ale trzeba mieć na uwadze fakt, że platforma pozbawiona była odpowiednich optymalizacji BIOS-u. Próbki inżynieryjne zazwyczaj cechują się niższą wydajnością niż produkt, który trafia ostatecznie na półki sklepowe.

intel Xeon Platinum 8580

(ES2-Q2SP-A0)

---

(The engineering samples are for reference only, and the actual performance is subject to the official version.) pic.twitter.com/flAvx6qwXQ