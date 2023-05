Polski overclocker bije rekord świata w podkręcaniu 56-rdzeniowego procesora Intel Xeon w9-3495X na ciekłym azocie

Bicie rekordów wydajności w podkręcaniu nie jest łatwym zadaniem. Niezbędna jest odpowiednia wiedza i sprzęt. Polacy nie mają w tej dziedzinie powodów do wstydu, co udowadnia czołowy overclocker Michał "Xtreme Addict" Vobożil. Ustanowił on właśnie serię rekordów świata na podkręconych procesorach Intela z rodziny Sapphire Rapids-WS. Polakowi należą się gratulacje, bo uzyskane taktowania robią wrażenie, a wynik punktowy jest równie imponujący.

Michał "Xtreme Addict" Vobożil ustanowił serię rekordów świata z użyciem podkręconych procesorów Intel Xeon w9-3475X oraz Intel Xeon w9-3495X. Wyniki punktowe i taktowania są imponujące.

Xtreme Addict do całego procesu wykorzystał jednostki Intel Xeon w9-3475X oraz Intel Xeon w9-3495X. Procesory charakteryzują się odpowiednio 36 rdzeniami i obsługą 72 wątków oraz 56 rdzeniami i obsługą 112 wątków. Sprzęt wspiera wyłącznie serwerową pamięć RDIMM. Zastosowano także płytę główną ASUS Pro WS W790E-SAGE SE, która jest w stanie wytrzymać chwilowe obciążenie sekcji VRM przekraczające 3000 W. Użyto również moduły pamięci DDR5 Kingston Fury Renegade PRO KF560R32RBK8-128, o łącznej pojemności 128 GB. Działały one w trybie octa-channel. Całość była zasilana przez dwa PSU firmy Corsair o mocy 1600 W i 1500 W (AX1600i oraz AX1500i Elite). Ten drugi to jednostka w specjalnej wersji, pozbawionej zabezpieczeń OCP (OverCurrent Protection).

Jeśli chodzi o procesor Intel Xeon w9-3475X, to Xtreme Addict może aktualnie pochwalić się najwyższymi wynikami między innymi w Cinebench R15, R20 i R23 oraz w teście wielordzeniowym Geekbench 3 i 4. W przypadku tego CPU uzyskano taktowanie na poziomie maksymalnie 5600 MHz. Nieco mniej rekordów udało się pobić na jednostce Intel Xeon w9-3495X. Polak może poszczycić się tutaj najlepszymi rezultatami w Cinebench R15, teście wielordzeniowym Geekbench 5, GPUPI v3.3 – 1B oraz wPrime – 1024m. Uzyskane taktowanie wyniosło 5360 MHz.

Oczywiście schłodzenie całego zestawu nie było łatwym zadaniem. Na płycie głównej brak jest odpowiednich otworów montażowych na układ wykorzystujący ciekły azot. Xtreme Addict zastosował specjalną ramę posiadającą otwory na pręty gwintowane, która zastąpiła fabryczny koszyk montażowy Intela. Sam rekordzista chwali nowe procesory amerykańskiej firmy i platformę W790, ale narzeka nieco na brak odpowiednich benchmarków do bicia kolejnych rezultatów. Test Cinebench R23 na powyższej platformie trwa bowiem około 3 sekundy. Jak argumentuje Xtreme Addict, uzyskanie rekordowych wyników podkręcania na tym sprzęcie wymaga wyjątkowego skupienia i dobrego refleksu z powodu możliwości wystąpienia zjawiska "cold bug", czyli nieprawidłowej pracy zestawu w wyniku zbyt niskiej temperatury.

Źródło: Xtreme Addict