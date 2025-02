Intel Xeon 6 - premiera wiodących rozwiązań procesorowych w zakresie serwerów sztucznej inteligencji i sieci telekomunikacyjnych

Intel wprowadza na rynek procesory Xeon 6, które wreszcie jawią się jako realna konkurencja dla układów AMD EPYC, oferując znaczący wzrost wydajności w obliczeniach AI, centrach danych i sieciach telekomunikacyjnych, np. 5G. Nowe jednostki, dzięki architekturze opartej wyłącznie na rdzeniach Performance (P-Core) oraz Efficient (E-Core) w wersjach sieciowych SoC, zapewniają nawet 50% wyższą wydajność i 70% niższe zapotrzebowanie na energię.

Intel ogłosił premierę dwóch nowych układów z rodziny procesorów Xeon 6700 i Xeon 6500, a także układów Xeon 6 SoC dedykowanych sieciom telekomunikacyjnym, co może być solidnym krokiem naprzód w łączności.

Intel ogłosił premierę dwóch nowych układów z rodziny procesorów Xeon 6, które zapewniają znaczący wzrost wydajności w obciążeniach centrów danych oraz przetwarzaniu algorytmów sztucznej inteligencji. Modele Intel Xeon 6700 i Xeon 6500 oferują do 86 rdzeni Performance (P-core), co przekłada się na nawet dwukrotnie wyższą moc obliczeniową dla AI w porównaniu do poprzedniej generacji. Procesory wyposażono w 192 linie PCIe 5.0 oraz do 504 MB pamięci cache o niskich opóźnieniach. Dodatkowo układy obsługują zestawy instrukcji AMX (Advanced Matrix Extensions), AVX-512 i AVX2, co znacząco zwiększa ich możliwości w obliczeniach wektorowych i macierzowych. W porównaniu do poprzedniej generacji nowe jednostki oferują średnio o 40% wyższą wydajność w typowych obciążeniach.

Intel podkreśla, że procesory Xeon 6 są o 50% szybsze w zastosowaniach AI niż układy AMD EPYC, wykorzystując przy obliczeniach o 1/3 mniej fizycznych rdzeni. W przypadku obsługi modeli językowych o 20 miliardach parametrów przewaga ta wynosi jednak już tylko 38%. Warto dodać, że nowe jednostki zostały zoptymalizowane do pracy jako węzły (hosty) dla dedykowanych akceleratorów sztucznej inteligencji. Nowa architektura umożliwia również konsolidację serwerów w stosunku 5:1, a w wybranych przypadkach nawet 10:1, co przekłada się na znaczne oszczędności operacyjne. Oznacza to, że pięć starszych jednostek można zastąpić jednym nowym układem, uzyskując tę samą lub zbliżoną wydajność. Intel podkreśla, że takie podejście pozwala obniżyć całkowite koszty utrzymania infrastruktury (TCO) nawet o 68%.

Zaprezentowano również układy Xeon 6 SoC, znane pod kodową nazwą Granite Rapids-D, dedykowane zastosowaniom sieciowym. Oferują one pierwszą w branży wbudowaną akcelerację multimedialną, zapewniając do 14-krotnego wzrostu efektywności energetycznej w transkodowaniu wideo. Jednostka ta dysponuje 72 rdzeniami Efficient (E-Core) oraz wbudowanymi akceleratorami Intel vRAN Boost, co przekłada się na 3,2-krotny wzrost wydajności w obliczeniach RAN (Radio Access Network) ze wsparciem algorytmów AI. Nowe układy zostały zaprojektowane z myślą o zastosowaniach sieciowych i brzegowych, dzięki czemu poprawiono pojemność sieci radiowej 2,4-krotnie oraz osiągnięto o 70% lepszą efektywność energetyczną pojedynczego chipu. Warto dodać, że jednostki te integrują również łączność przewodową w postaci ośmiu portów Ethernet o łącznej przepustowości do 200 Gb/s. Niewątpliwie jest to wszechstronny chip, który łączy wiele różnych funkcji w jednej konstrukcji, umożliwiając operatorom efektywną modernizację infrastruktury pod kątem nowoczesnych aplikacji chmurowych, streamingu oraz obciążeń związanych ze sztuczną inteligencją.

Źródło: Intel