Intel Core i9-10885H - procesor dla laptopów z funkcją wirtualizacji

Na początku kwietnia Intel oficjalnie zaprezentował 10 generację procesorów dla laptopów. Wśród układów Comet Lake-H, pojawiły się takie jednostki jak Intel Core i5-10300H, Intel Core i5-10400H, Intel Core i7-10750H, Intel Core i7-10850H, Intel Core i7-10875H oraz Intel Core i9-10980HK. Okazuje się jednak, że producent planuje wprowadzić do oferty jeszcze trzy inne jednostki, które będą również wspierały funkcje wirtualizacji (Intel vPro). W najbliższym czasie do notebooków zmierzą także procesory Intel Core i9-10885H, Intel Xeon W-10855M oraz Intel Xeon W-10885M. Dwa z trzech procesorów będzie wyposażony w osiem fizycznych rdzeni oraz szesnaście wątków; trzeci układ będzie z kolei 6-rdzeniowy i 12-wątkowy.

Intel Core i9-10885H, Intel Xeon W-10855M oraz Intel Xeon W-10885M - nadchodzą trzy kolejne procesory Comet Lake-H dla notebooków, tym razem ze wsparciem dla techniki wirtualizacji.

Kolejny układ Intel Core 10 generacji z serii Comet Lake-H, który pojawi się w laptopach to 8-rdzeniowy i 16-wątkowy Intel Core i9-10885H. CPU o takim oznaczeniu już wcześniej się pojawiało w różnych benchmarkach, jednak dopiero teraz zyskaliśmy potwierdzenie, że taka jednostka faktycznie pojawi się w notebookach. Układ ten na pierwszy rzut oka jest bardzo podobny do flagowego Intel Core i9-10980HK. Różnice są jednak dwie - po pierwsze dochodzi wsparcie dla wirtualizacji Intel vPro, a po drugie CPU ma zablokowany mnożnik. Pozostałe parametry, a nawet zegary rdzenia pozostają niezmienne. Bazowa częstotliwość wynosi 2,4 GHz z możliwością zwiększenia w trybie Turbo Boost 2.0 do maksymalnie 5,3 GHz (najpewniej z użyciem Intel Thermal Velocity Boost).

Specyfikacja Intel Core i9-10885H Intel Xeon W-10855M Intel Xeon W-10885M Rodzina Comet Lake-H Comet Lake-H Comet Lake-H Litografia 14 nm 14 nm 14 nm Ilość rdzeni/wątków 8C/16T 6C/12T 8C/16T Taktowanie bazowe 2,4 GHz 2,8 GHz 2,4 GHz Taktowanie Turbo Boost 2.0 (1 rdzeń) 5,3 GHz 5,0 GHz 5,3 GHz Kontroler pamięci Dwukanałowy

DDR4-2933 Dwukanałowy

DDR4-2933 Dwukanałowy

DDR4-2933 Cache L3 16 MB L3 12 MB L3 16 MB L3 iGPU Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 630 TDP 45W 45W 45W

Dwa kolejne procesory to przedstawiciele linii Xeon - procesorów montowanych najczęściej w mobilnych stacjach roboczych. Pierwszy układ to 6-rdzeniowy i 12-wątkowy Intel Xeon W-10855M, drugi to procesor 8-rdzeniowy i 16-wątkowy Intel Xeon W-10885M. Warto mieć na uwadze bardzo podobne nazewnictwo, różniące się wyłącznie jedną cyfrą. Parametry układów są także bardzo podobne do Intel Core i7-10850H (także 6C/12T) oraz do Intel Core i9-10885H (8C/16T) i podobnie jak wspomniane układy, także nowe Xeony wspierają funkcję wirtualizacji. Jeśli chodzi o Intel Core i9-10885H, to jednym z pierwszych laptopów, w którym zobaczymy procesor będą odświeżone modele Dell XPS 15 oraz XPS 17, których prezentacja zaplanowana została już na 13 maja.

