Intel Cooper Lake - premiera procesorów Xeon Scalable 3. gen.

AMD w ciągu kilku ostatnich lat znacząco poprawiło swoją sytuację na rynku procesorów. Czerwoni oferują już nie tylko konkurencyjne chipy mainstreamowe czy układy na platformę HEDT - również w segmencie serwerowym radzą sobie bardzo dobrze, a wszystko za sprawą procesorów EPYC 2. generacji. Niebiescy muszą więc reagować i właśnie zaprezentowali nowe jednostki Xeon Scalable z rodziny Cooper Lake, które przystosowane są do pracy w rozbudowanych platformach z 4 lub 8 gniazdami. Mimo tego, że pod względem architektury brakuje tutaj jakichś szczególnych innowacji, to dzięki bogatej ofercie oraz kilku ciekawym technologiom Niebiescy mają szansę zawalczyć o klientów. Przyjrzyjmy się bliżej nowym Cooper Lake'om.

Układy Intel Xeon Scalable 3. generacji reklamowane są jako idealnie dostosowane do obliczeń związanych ze sztuczną inteligencją oraz analityką. W sumie do wyboru jest 11 różnych modeli.

Układy Intel Xeon Scalable 3. gen. powstały w oparciu o doskonale znaną nam litografię 14 nm. Oferują one do 28 rdzeni/56 wątków, a jej flagowym przedstawicielem jest model Xeon Platinum 8380HL. Procesory wyposażone są w sześciokanałowe kontrolery z obsługą kości pamięci DDR4-2933 lub DDR4-3200 z korekcją EEC. Ponadto zapewniają maksymalnie po 48 linii PCIe 3.0, do sześciu linii Intel UPI, jak również wsparcie dla maksymalnie 4,5 TB pamięci na socket. Poniżej znajduje się pełna specyfikacja nowych układów, których jest w sumie 11. Trzeba przyznać, że są one dosyć zróżnicowane. Ciekawą nowinką jest obecność technologii Intel Speed Select w zaledwie kilku jednostkach. Umożliwi ona ustalenie dokładnych taktowań dla różnych rdzeni.

(kliknij na grafikę, by powiększyć)

Niebiescy reklamują swoje układy jako idealnie dostosowane do obliczeń związanych ze sztuczną inteligencją oraz analityką, co widzimy już po wsparciu dla techniki Intel Deep Learning Boost (choć dostępna jest dla trzech chipów), jak również nowych instrukcjach bloat16 i VNNI. Dostawy procesorów Intel Xeon Scalable 3. generacji rozpoczynają się już dziś. Czołowi dostawcy usług chmurowych (CSP) od razu zaczną je wdrażać, natomiast przewiduje się, że systemy OEM będą ogólnie dostępne w drugim półroczu 2020 roku.

Źródło: Intel