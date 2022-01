Intel Celeron G6900 podkręcony do 4,4 GHz pokonuje Core i9-10900K w teście jednego wątku w Geekbench

Intel Alder Lake to nie tylko odblokowane, 10-nanometrowe procesory z dodatkowymi energooszczędnymi rdzeniami. Producent przedstawił nam niedawno także znacznie bardziej przystępne jednostki, np. z serii Core i5 czy Core i3, jednak najtańszym układem wykorzystującym nowe rdzenie Golden Cove jest wyceniony na zaledwie 42 dolary Celeron G6900. To 2-rdzeniowy/2-wątkowy procesor z 4 MB pamięci cache L3, który pracuje ze stosunkowo niewysokim taktowaniem 3,4 GHz. Jego specyfikacja nie powala i wydaje się, że taki chip nie ma szans w dzisiejszych wymagających grach, ale okazuje się, że w wyjątkowych warunkach jest on w stanie zostawić w tyle nawet 10-rdzeniowego Comet Lake'a.

Wynik nowego Celerona może robić świetne wrażenie, jednak trzeba mieć na uwadze, że raczej nikt nie będzie łączyć taniego 2-rdzeniowego procesora z drogą gamingową płytą główną Z690...

Pewien tester postanowił sprawdzić wydajność Celerona G6900 w połączeniu z płyta główną ASRock Z690M Phantom Gaming 4. Co ciekawe, częstotliwość pracy procesora została podniesiona aż do 4,4 GHz, co udało się zapewne poprzez manipulację ustawieniami BFB (Base Frequency Boost) i zwiększeniem limitu mocy. Platforma obejmowała również 16 GB pamięci RAM DDR4 i domyślamy się, że nie obyło się także bez porządnego chłodzenia. Tak skonfigurowany procesor został poddany testom wydajności w programie Geekbench. Choć wynik Multi-Core nie zaskakuje (2577 pkt), to jednak rezultat 1403 pkt uzyskany w Single-Core trzeba uznać za bardzo wysoki.

Dla porównania, nieco gorzej w tym samym teście wypadł niegdyś topowy Intel Core i9-10900K - uzyskał on 1393 pkt. Przypomnijmy - to 10-rdzeniowy/20-układ z generacji Comet Lake (14 nm) przyspieszający maksymalnie aż do 5,3 GHz. To ciągle w miarę świeża i ciągle ceniona jednostka, dlatego wynik Celerona tym bardziej robi bardzo dobre wrażenie. Warto jednak mieć na uwadze, że taki wynik stanowi wyłącznie ciekawostkę - raczej nikt nie będzie łączyć tak taniego procesora z drogą płytą główną umożliwiającą solidny overclocking.

