Intel ARC Pro A40, ARC Pro A50 oraz ARC Pro A30M - firma wprowadza do oferty pierwsze profesjonalne układy Xe-HPG

Rozpoczyna się kilkudniowe wydarzenie SIGGRAPH 2022, podczas którego możemy dowiedzieć się różnych nowości w tematyce profesjonalnych zastosowań układów graficznych. W tym roku nie zabrakło prezentacji Intela, który w końcu oficjalnie ujawnił pierwsze szczegóły na temat profesjonalnych układów graficznych ARC. O niektórych modelach plotki krążyły już od wielu tygodni, ale teraz poznaliśmy informacje o modelach ARC Pro dla desktopów i laptopów.

Firma Intel podczas tegorocznego SIGGRAPH zaprezentowała pierwsze profesjonalne układy graficzne, oparte na architekturze Xe-HPG. Mowa o desktopowych kartach ARC Pro A40, ARC Pro A50 oraz mobilnym układzie graficznym ARC A30M.

Podczas SIGGRAPH 2022 Intel ogłosił trzy modele ARC dla rynku profesjonalnego. Dwa z nich to desktopowe karty graficzne Intel ARC Pro A40 oraz Intel ARC Pro A50, wykorzystujące pełny układ ACM-G11 z 8 blokami Xe oraz 1024 procesorami FP32. Główną różnicą jest sama budowa kart. ARC Pro A40 to konstrukcja jednoslotowa, przeznaczona do mniejszych komputerów. Intel ARC Pro A50 zajmuje dwa sloty i ma wyższe TDP, wynoszące 75 W (a więc i nieco wyższe taktowanie rdzenia, jednak dokładne liczby nie zostały podane). Obie karty oferują także po 6 GB pamięci GDDR6 o zegarze 16 000 MHz.

Intel ARC Pro A30M Intel ARC Pro A40 Intel ARC Pro A50 Architektura Xe-HPG Litografia TSMC N6 Przeznaczenie Laptop Desktop (1 slot) Desktop (2 sloty) Układ graficzny ACM-G11 ACM-G11 ACM-G11 Rdzenie Xe 8 8 8 Procesory FP32 1024 1024 1024 Pamięć VRAM 4 GB GDDR6 6 GB GDDR6 6 GB GDDR6 Taktowanie VRAM 16 000 MHz 16 000 MHz 16 000 MHz Magistrala 64-bit 96-bit 96-bit Przepustowość VRAM 128 GB/s 192 GB/s 192 GB/s Pobór energii 35-50 W (TGP) 50 W (TDP) 75 W (TDP)

Trzeci model to mobilny układ graficzny Intel ARC Pro A30M, którego specyfikacja jest bliźniacza do konsumenckiego modelu ARC A370M. Tutaj również postawiono na pełny układ ACM-G11 z 8 blokami Xe. W przypadku pamięci otrzymujemy 4 GB GDDR6 na 64-bitowej magistrali. Moc obliczeniowa FP32 wynosi 3,5 TFLOPS, a TGP można skonfigurować w zakresie od 35 do 50 W. Wszystkie zaprezentowane karty oferują m.in. obsługę kodeka AV1, jak również HEVC z HDR, jak również umożliwiają wykonywanie zadań związanych z AI dzięki obecności sprzętowym jednostkom XMX (Xe Matrix Extensions). Pierwsze desktopy i laptopy od popularnych firm OEM pojawią się w kolejnych miesiącach.

