Instinction - dinozaury, gęsta dżungla i Unreal Engine 5. Spadkobierca Dino Crisis na 7-minutowym nagraniu z rozgrywki

O grze tworzonej przez Hashbane Interactive wielu zdążyło już na dobre zapomnieć. I nie ma co się dziwić - w końcu ostatnie większe materiały z nią związane zostały puszczone niespełna dwa lata temu. Na pewno nie sprawdzimy jej w tym roku, toteż deweloperzy wciąż mają nieco czasu na zachęcenie potencjalnych nabywców. A robotę zaczynają już teraz. W ostatnich dniach dostaliśmy pierwszą partię przygotowanych przez nich materiałów.

Pojawiło się nagranie z gameplayu Instinction, prezentujące eksplorację w dość wczesnej fazie prac nad nadchodzącym tytułem.

Twórcy rozpoczynają powolną kampanię promującą Instinction. Pierwszy pokaz fragmentów rozgrywki pomimo całkiem niemałej długości jest raczej mającą zaostrzyć apetyt na więcej przystawką. Wrażenie mogą na pewno robić bardzo szczegółowe tropikalne kadry czy oświetlenie, natomiast trudno tutaj mówić o jakimś oszałamiającym efekcie. Dopiero kolejna tegoroczna zapowiedź ma pokazać znacznie więcej - na czele z walką z dinozaurami i pierwszy rzut oka na lokalną cywilizację. Trzeci trailer ukaże zaś mechaniki w grze, w tym pływanie.

Nowozelandzki zespół ma ewidentnie ambicje na stworzenie duchowego następcy kultowego Dino Crisis. W grze akcji, gdzie grać będziemy zarówno z pierwszej, jak i trzeciej osoby, trafiamy do świata wypełnionego prehistorycznymi gadami. Większość z nich nie ma rzecz jasna przyjaznego nastawienia, toteż jesteśmy zmuszeni odpowiednio przygotować się do przetrwania. Instinction ma nam zapewnić szereg różnych rodzajów broni palnej oraz białej, do tego czekają nas chociażby elementy skradankowe oraz survivalowe. Premiera najpewniej w 2025 roku.

