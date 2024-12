Infineon ogłasza wprowadzenie do produkcji 300-milimetrowych wafli z azotku galu (GaN). To kolejny krok w rozwoju elektroniki

Azotek galu (GaN) jako materiał w produkcji części elektronicznych stosowany jest już od lat 90. XX wieku. Początkowo wykorzystywano go głównie w diodach LED, ale od 2000 roku znalazł szerokie zastosowanie w produkcji tranzystorów mocy. W ostatnich latach technologia ta staje się coraz bardziej popularna w związku z rosnącym zapotrzebowaniem na szybkie ładowarki i zasilacze komputerowe, które wymagają coraz większej mocy. Infineon odpowiedział na te potrzeby, ogłaszając rozpoczęcie produkcji 300-milimetrowych wafli z azotku galu.

Infineon ogłasza rozpoczęcie produkcji 300-milimetrowych wafli z azotku galu (GaN). Pierwsze egzemplarze zostały już zaprezentowane, a następne pojawią się na targach Electronica 12 listopada 2024 roku w Monachium.

Na wstępie warto podkreślić, że mowa tutaj o fizycznej średnicy wafla z azotku galu, a nie o zastosowanej litografii. Pierwsze na świecie wafle GaN o średnicy 300 mm zaoferują 2,3 razy więcej chipów na pojedynczy egzemplarz w porównaniu do starszych wafli o średnicy 200 mm. Testowa partia została uruchomiona w fabryce w Villach, w Austrii, na maszynach pierwotnie przeznaczonych do produkcji wafli krzemowych. Mimo że krzem i azotek galu mają podobne właściwości pod kątem obróbki, to proces produkcyjny wykazuje pewne różnice. To istotne, ponieważ pokazuje, jak elastyczny i zaawansowany jest nowy proces technologiczny firmy Infineon. Co więcej, firma ujawnia, że ten rozwój technologii pozwoli osiągnąć parytet kosztów produkcji między waflami krzemowymi a waflami GaN o średnicy 300 mm, co może znacząco obniżyć koszty przyszłych produktów opartych na technologii azotku galu.

Niemniej jednak nie powinniśmy oczekiwać, że w przyszłości tranzystory krzemowe zostaną wyparte przez tranzystory GaN w procesorach i układach graficznych. Chociaż azotek galu ma lepsze parametry termiczne, pozwala na pracę w wyższych temperaturach, zmniejsza straty mocy (energooszczędność) i może działać przy wyższych napięciach oraz częstotliwościach, to ma istotne ograniczenia. Jednym z nich jest skalowalność, co utrudnia tworzenie zaawansowanych i zminiaturyzowanych chipów na jego bazie. Ponadto technologia GaN nie nadaje się do zastosowań, w których występują niskie napięcia, takie jak w dzisiejszych procesorach (około 1 V), ponieważ w takich warunkach jego pozytywne cechy są znacznie ograniczone. Niemniej jednak odnajduje się on świetnie we wszelkiego rodzaju zasilaczach i przetwornicach napięcia (np. falowniki), a nawet w sprzęcie telekomunikacyjnym.

Źródło: Infineon