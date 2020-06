IGF 2021: Polska gospodarzem Forum Zarządzania Internetem

Już w listopadzie miało wystartować IGF 2020, czyli ogólnoświatowe Forum Zarządzania Internetem. Co ważne, gospodarzem wydarzenia miała być Polska, zaś spotkania organizowane w ramach IGF mogły odbyć się w Katowicach. Mogły, lecz nie odbędą się z uwagi na pandemię koronawirusa COVID-19, a konkretnie rzecz ujmując, zagrożenie przezeń wywołane. To skutkuje tym, że zespół konferencji będzie realizowany w formule online. Szkoda, wielka szkoda, ale co się odwlecze, to nie uciecze. Będziemy bowiem gospodarzem przyszłorocznej edycji — IGF 2021. Terminy oraz szczegóły organizacyjne zostaną podane już wkrótce przez Ministerstwo Cyfryzacji. Jeśli nie natrafiliście wcześniej się informacje o IGF, warto dowiedzieć się, czym jest wspomniana inicjatywa.

Tegoroczne, jubileuszowe 15. Forum Zarządzania Internetem odbędzie się w formule online. Ciekawiej przedstawia się przyszłoroczne IGF 2021, w którym Polska będzie odgrywać kluczową rolę.

Na początek warto określić, czym jest IGF. Otóż Internet Governance Forum, bo tak brzmi rozwinięcie skrótu, to inicjatywa Organizacji Narodów Zjednoczonych, której przyświeca dyskusja o rozwoju internetu oraz związanych z nim rozwiązań. W ramach corocznych spotkań przedstawicieli rządów, biznesu, środowisk akademickich, a także organizacji pozarządowych prowadzone są dyskusje nad funkcjonowaniem sieci w ujęciu globalnym. W tym roku gospodarzem wydarzenia miała być Polska. Spotkanie w Katowicach nie obędzie się jednak w zaplanowanej formule i zostanie przeniesione do sieci.

Tegoroczne IGF organizowane jest wspólnie z Międzynarodową Grupą Doradczą IGF, sekretariatem IGF oraz Departamentem ds. Ekonomicznych i Społecznych Narodów Zjednoczonych. Ministerstwo Cyfryzacji w specjalnym komunikacje dziękuje społeczności zaangażowanej we współtworzenie Forum Zarządzania Internetem. Przy okazji przypomniano także o tym, że za przyszłoroczne IGF odpowiadać będzie Polska i wszystko wskazuje na to, że wydarzenie odbędzie się tak, jak pierwotnie zakładano — w Katowicach. Tematy, które zostaną poruszone podczas tegorocznej edycji opracowano między innymi w oparciu o zgłoszenia inicjatorów.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji, IGF