Podsłuch możliwy przy wykorzystaniu wibracji dowolnej żarówki

Na przestrzeni lat techniki dyskretnego podsłuchu zmieniały się. Rozwój technologii pozwolił wykorzystać do tego celu wiązki laserowe odbijające się od szyb w budynkach, oprogramowanie zainstalowane w telefonie „ofiary”, a nawet specjalne pluskwy ukryte w ścianach. To oczywiście jednie wąska część rozwiązań, jakimi dysponują osoby trudniące się realizowaniem podsłuchów. Nikt nie spodziewał się jednak, że można wykorzystać do tego celu dowolną żarówkę. Nikt, prócz izraelskich badaczy, którzy postanowili sprawdzić i udowodnić, jak dość tanią metodą podsłuchiwać rozmowy realizowane nawet kilometr dalej. Wbrew pozorom nie potrzeba do tego skomplikowanej aparatury.

Naukowcy z izraelskiego Uniwersytetu Ben Guriona w Negev oraz Instytutu Naukowego Weizmana zaprezentowali nową metodę pozawalającą na podsłuch obiektów (czytaj — ludzi) na duże odległości. W grę wchodzi nawet kilkaset stóp. Wszystko, czego potrzeba do realizacji przedsięwzięcia to sensowny laptop kosztujący mniej niż 4000 zł, teleskop oraz specjalny czujnik elektrooptyczny o wartości 1500 zł. Taki setup pozwoli wykryć drgania zawieszonej swobodnie żarówki, spowodowane dźwiękami otoczenia takimi jak rozmowy międzyludzkie czy muzyka. Wystarczy, że pomieszczenie, które zamierzamy podsłuchać, ma okno. Skuteczność zmierzona podczas badania była wysoka, jednak realizowano ją przy dość sprzyjających warunkach. Obiekt znajdował się bowiem jedynie 24 metry od aparatury pomiarowej.

Czy to oznacza, że rozwiązanie nie poradzi sobie na dalszych odległościach? Naukowcy wykorzystali dość prostą i niezbyt kosztowną konfigurację. Przy założeniu użycia bardziej zaawansowanego setupu, odległości kilkuset stóp są jak najbardziej realne do uzyskania. Badaczom udało się „podsłuchać” z żarówki zawieszonej w pomieszczeniu nagrania głosu Donadla Trumpa oraz utwór Beatlesów „Let It Be”. Jeśli przeraża was wizja tak skutecznej i prostej zarazem techniki podsłuchu, nieco was uspokoję. Nie ma pewności co do działania rozwiązania w przypadku żarówek umieszczonych w obudowanych lampach, a także podczas szeptów. W teście wykorzystano donośne odgłosy.

