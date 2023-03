Hyperbook prezentuje nową generację notebooków z układami graficznymi NVIDIA GeForce RTX 4000 Laptop GPU

W styczniu Intel zaprezentował 13. generację procesorów Intel Raptor Lake-H oraz Raptor Lake-HX, tymczasem NVIDIA pokazała nową serię mobilnych układów graficznych GeForce RTX 4000 Laptop GPU z generacji Ada Lovelace. Pierwsze urządzenia w zeszłym miesiącu trafiały do sprzedaży, tymczasem kolejni producenci dopiero teraz wprowadzają swoje nowości do oferty. Taką firmą jest Hyperbook, która przy okazji demonstracji odświeżonej strony sklepu, zaprezentowała również nowości, które w najbliższym czasie będą dostępne.

Hyperbook zaprezentował swoje najnowsze laptopy z układami graficznymi NVIDIA GeForce RTX 4000 Laptop GPU.

Trzeba przyznać, że topowe notebooki od Hyperbook - Hyperbook GTR Raptor oraz Hyperbook V17 Liquid - nawet z topowymi podzespołami są zauważalnie tańsze od propozycji wielu dużych producentów notebooków. W tym zakresie, proponowane wyżej modele mogą stać się zatem dużo ciekawszym wyborem, o ile oczywiście wydajność nie będzie istotnie odbiegać od innych propozycji laptopów (a patrząc na specyfikację, tak nie powinno raczej być). Oba wymienione wyżej urządzenia mogą być skonfigurowane z układami graficznymi NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU i GeForce RTX 4090 Laptop GPU o mocy 175 W. Model Hyperbook V17 Liquid dodatkowo oferuje wersję z GeForce RTX 4070 Laptop GPU, jednak w tym wypadku już zdecydowanie rozsądniejszym wyjściem jest wybór któregoś z mocniejszych wariantów Ady. Oba komputery przenośne mają również na pokładzie 24-rdzeniowe i 32-wątkowe procesory Intel Core i9-13900HX. Przy odpowiednio dostosowanych limitach energetycznych, procesor ten powinien zaoferować zbliżoną wydajność do Core i9-13980HX w ASUS ROG Strix SCAR 16.

Hyperbook GTR Raptor Hyperbook V17 Liquid Procesor Intel Core i9-13900HX (24/32) Intel Core i9-13900HX (24/32) Zintegrowany układ Intel UHD Graphics 770 Intel UHD Graphics 770 Dedykowany układ NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU 175 W, 12 GB GDDR6



NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W, 16 GB GDDR6 NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 140 W, 8 GB GDDR6



NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU 175 W, 12 GB GDDR6



NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 175 W, 16 GB GDDR6 Pamięć RAM Do 64 GB RAM DDR5 4800 MHz

Dwa sloty SO-DIMM, Dual Channel Do 64 GB RAM DDR5 4800 MHz

Dwa sloty SO-DIMM, Dual Channel Magazyn danych 3x SSD M.2 PCIe 4.0 x4 NVMe (RAID 0 / 1/ 5) 2x SSD M.2 PCIe 4.0 x4 NVMe (RAID 0) Ekran 17,3" 2560 x 1440 pikseli IPS

16:9, 240 Hz 17,3" 2560 x 1600 pikseli IPS

16:10, 240 Hz Złącza 2x Thunderbolt 4

2x USB 3.2 typu A Gen.2

1x HDMI 2.1

1x mini DisplayPort 1.4

1x Ethernet RJ-45 2.5 Gbit

2x Audio-jack 3.5 mm 1x Thunderbolt 4

3x USB 3.2 typu A Gen.2

1x HDMI 2.1

1x Ethernet RJ-45 2.5 Gbit

1x czytnik kart pamięci SD

2x Audio-jack 3.5 mm Łączność Ethernet RJ-45, WiFi 6E, Bluetooth 5.2 Ethernet RJ-45, WiFi 6E, Bluetooth 5.2 Akumulator Litowo-polimerowy, 99 Wh Litowo-polimerowy, 99 Wh Waga 3,29 kg 2,6 kg Wymiary 396 x 278 x 24,9 mm 383,5 x 278 x 24,9 mm Dodatkowe - Możliwość dokupienia stacji do chłodzenia cieczą Hyperbook System Windows 11 Home / Pro do dokupienia Windows 11 Home / Pro do dokupienia Cena Od 12 499 złotych Od 9999 złotych

Popularny seria Hyperbook SL wzbogaciła się o nowy model w postaci laptopa Hyperbook SL606. Sprzęt otrzymał tym razem większy ekran o przekątnej 16", rozdzielczości 2560 x 1600 pikseli (proporcje 16:10) oraz z częstotliwością odświeżania na poziomie 240 Hz. Notebook ten łączy 14-rdzeniowy procesor Intel Core i9-13900H z układami graficznymi NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU, GeForce RTX 4060 Laptop GPU i GeForce RTX 4070 Laptop GPU o mocy 140 W w obu przypadkach. Niestety sparowanie wspomnianego procesora Intel Core i9 nawet z najsłabszym GeForce RTX 4050 wpłynęło negatywnie na cenę Hyperbooka SL606, która nie schodzi poniżej 7 tysięcy złotych. W sprzedaży pojawił się także Hyperbook SL506, który z kolei oferuje 24-rdzeniowy procesor Intel Core i9-13900HX.

Hyperbook SL606 Hyperbook SL506 Hyperbook NP5 Procesor Intel Core i9-13900H (14/20) Intel Core i9-13900HX (24/32) Intel Core i7-13700HX (16/24) Zintegrowany układ Intel Iris Xe Graphics Intel UHD Graphics 770 Intel UHD Graphics 770 Dedykowany układ NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU 140 W, 6 GB GDDR6



NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU 140 W, 8 GB GDDR6



NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 140 W, 8 GB GDDR6 NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU 140 W, 8 GB GDDR6



NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 140 W, 8 GB GDDR6 NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU 140 W, 6 GB GDDR6



NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU 140 W, 8 GB GDDR6



NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 140 W, 8 GB GDDR6 Pamięć RAM Do 64 GB RAM DDR5

2 sloty SO-DIMM, Dual Channel Do 64 GB RAM DDR5

2 sloty SO-DIMM, Dual Channel Do 64 GB RAM DDR5

2 sloty SO-DIMM, Dual Channel Magazyn danych 2x SSD M.2 PCIe 4.0 x4 NVMe 2x SSD M.2 PCIe 4.0 x4 NVMe 2x SSD M.2 PCIe 4.0 x4 NVMe Ekran 16" 2560 x 1600

IPS 16:10, 240 Hz 15,6" 2560 x 1440

IPS 16:9, 240 Hz 15,6" 1920 x 1080

IPS 16:9, 144 Hz, 90% sRGB Złącza 1x Thunderbolt 4

1x USB 3.2 typu C Gen.2

2x USB 3.2 typu A Gen.1

1x HDMI 2.1

1x mini DisplayPort 1.4

1x Ethernet RJ-45 2.5 Gbit

1x czytnik kart microSD

2x Audio-jack 3.5 mm 1x Thunderbolt 4

1x USB 3.2 typu C Gen.2

2x USB 3.2 typu A Gen.1

1x HDMI 2.1

1x mini DisplayPort 1.4

1x Ethernet RJ-45 2.5 Gbit

1x czytnik kart microSD

2x Audio-jack 3.5 mm 1x Thunderbolt 4

1x USB 3.2 typu C Gen.2

1x USB 3.2 typu A Gen.1

1x USB 2.0 typu A

1x HDMI 2.1

1x mini DisplayPort 1.4

1x Ethernet RJ-45 2.5 Gbit

1x czytnik kart microSD

2x Audio-jack 3.5 mm Łączność Ethernet, WiFi 6E, Bluetooth 5.2 Ethernet, WiFi 6E, Bluetooth 5.2 Ethernet RJ-45, WiFi 6E, Bluetooth 5.2 Akumulator Litowo-polimerowy, 73 Wh Litowo-polimerowy, 80 Wh Litowo-polimerowy, 73 Wh Waga 2,7 kg 2,4 kg 2,35 kg Wymiary 359,5 x 273 x 19,9 mm 358 x 240 x 25 mm 359 x 238 x 27 mm System Windows 11 Home / Pro opcjonalnie do zakupu Windows 11 Home / Pro opcjonalnie do zakupu Windows 11 Home / Pro opcjonalnie do zakupu Cena Od 7499 złotych Od 8199 złotych Od 6299 złotych

Podstawowym modelem będzie Hyperbook NP5, w którym również widać pewną niekonsekwencję (skutkującą ceną niewspółmierną do wydajności w grach). Bardzo mocny, 16-rdzeniowy i 24-wątkowy procesor Intel Core i7-13700HX został sparowany z układami graficznymi NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU, GeForce RTX 4060 Laptop GPU oraz GeForce RTX 4070 Laptop GPU o mocy 140 W w każdym z trzech GPU. We wszystkich notebookach można również skonfigurować ilość potrzebnej pamięci RAM. Sklep oddaje nam do użytku jednak wyłącznie moduły DDR5 4800 MHz z opóźnieniami CL40. Ceny Hyperbooka NP5 startują od 6299 złotych (GeForce RTX 4050) i sięgają 7899 złotych (GeForce RTX 4070).

Źródło: Hyperbook