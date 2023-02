Notebooki z układami NVIDIA GeForce RTX 4050, RTX 4060 i RTX 4070 będą drogie. Pierwsze modele pojawiły się w Polsce

Dotychczas laptopy wyposażone w karty graficzne ze średniej półki wyróżniały się dobrym stosunkiem ceny do wydajności, pozwalając na płynne uruchomienie najnowszych tytułów po odpowiednim dopasowaniu poziomu detali. Już 22 lutego do sklepów trafią notebooki z nowymi układami graficznymi - NVIDIA GeForce RTX 4070, RTX 4060 i RTX 4050. Gracze zainteresowani rozsądnie wycenionymi konfiguracjami mogą się bardzo mocno rozczarować.

Notebooki wyposażone w układy NVIDIA GeForce RTX 4050, RTX 4060 i RTX 4070 zaskakują wysokimi cenami. Dream Machines oferuje kilkanaście konfiguracji w cenach od 5399 do nawet 10099 złotych.

W okresie słabej dostępności komponentów notebooki wyposażone w wydajne karty graficzne były jedyną alternatywą dla osób, które nie chciały rezygnować z możliwości uruchomienia nowych tytułów i jednocześnie nie planowały zakupu konsoli. O popularności gamingowych laptopów świadczą opublikowane niedawno wyniki styczniowej ankiety Steam. Mobilna wersja NVIDIA GeForce RTX 3060 zajęła trzecie miejsce w rankingu popularności, pokonując NVIDIA GeForce RTX 2060 i GeForce GTX 1050 Ti. Na stronie Dream Machines możemy znaleźć już przedpremierowe oferty notebooków wyposażonych najnowsze układy NVIDIA GeForce RTX 4050, 4060 i 4070. Na jak duży wydatek będą musieli przygotować się gracze?

Osoby oczekujące przyzwoitej wydajności w atrakcyjnej cenie z pewnością będą rozczarowane - podane kwoty są bardzo wysokie. Konfiguracja oferująca sześciordzeniowy procesor AMD Ryzen 5 7535HS i NVIDIA GeForce RTX 4050 jest 900 zł droższa w porównaniu do identycznego modelu z NVIDIA GeForce RTX 3050. Uwagę zwraca niewielka dopłata (300 zł) do wersji wyposażonej w 32 GB RAM i 1 TB SSD. Najdroższy notebook z NVIDIA GeForce RTX 4050 wyceniony został na kwotę 6899 zł, co stara się rekompensować procesorem Intel Core i7-13700H, matrycą IPS 17,3 cala 144 Hz, nośnikiem SSD o pojemności 1 TB i 32 GB RAM DDR5 4800 MHz.

Gracze szukający wyższej wydajności muszą przygotować się na większy wydatek. Podstawowy model wyposażony w procesor AMD Ryzen 7 7735HS, układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU, 16 GB RAM DDR5 4800 MHz, nośnik SSD o pojemności 500 GB i matrycę IPS 15,6 cala 144 Hz kosztuje 6599 zł. Rozbudowa o 16 GB RAM i wymiana dysku na większy oznacza wzrost ceny do 7199 zł. Konsumenci zainteresowani niemal identyczną konfiguracją z Intel Core i7-13700H będą musieli przygotować 7499 zł, o ile zaakceptują wykorzystanie starszego typu pamięci DDR4. Najbogatsza opcja, oferująca większy ekran i procesor Intel Core i7-13700HX (16 rdzeni i 24 wątki), została wyceniona na kwotę 8499 zł.

W przypadku notebooków z NVIDIA GeForce RTX 4070 nie znajdziemy modeli wyposażonych w procesory AMD Ryzen - do wyboru są wyłącznie jednostki Intel Core i7-13700H bądź i7-13700HX. Za najtańszą opcję (Intel Core i7-13700H, 16 GB DDR5 4800 MHz, 1 TB SSD, IPS 17,3 cala 144 Hz) zapłacimy 9199 zł, ale dopłata do lepszej specyfikacji nie będzie wysoka. Wersja oferująca 32 GB RAM kosztuje 9599 zł, a model z procesorem Intel Core i7-13700HX wyceniono na 10099 zł.

Źródło: Dream Machines