NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU i GeForce RTX 4080 Laptop GPU z ciekawym testem skalowania wydajności względem TGP

W tym tygodniu na rynku zadebiutowały pierwsze notebooki nowej generacji, wykorzystujące układy graficzne NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU oraz GeForce RTX 4080 Laptop GPU, oparte na architekturze Ada Lovelace. My mieliśmy okazję sprawdzić na razie laptopa Razer Blade 16 z topowym układem tej generacji i potwierdziliśmy bardzo duży wzrost wydajności jak również efektywności energetycznej. Pomiary GeForce RTX 4080 Laptop GPU zaczniemy na dniach, tymczasem w sieci pojawił się ciekawy test skalowania wydajności, w zależności od różnych limitów TGP.

Serwis ComputerBase przeprowadził ciekawy test skalowania wydajności mobilnych układów GeForce RTX 4080 Laptop GPU oraz GeForce RTX 4090 Laptop GPU na różnych poziomach TGP.

Serwis ComputerBase przeprowadził test skalowania układów graficznych NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU oraz GeForce RTX 4080 Laptop GPU m.in. w grze Shadow Warrior 3, w rozdzielczości QHD i na maksymalnych ustawieniach graficznych. Do porównania wybrano laptopy MSI Titan GT77 (z Intel Core i9-13950HX) oraz XMG NEO 16 (z Intel Core i7-13700HX). W przypadku pierwszego z układów, najniższe TGP z jakim może pracować to 80 W, podczas gdy dla GeForce RTX 4080 Laptop GPU jest to zaledwie 60 W.

Okazuje się, że GeForce RTX 4080 Laptop GPU może zaoferować wydajność zbliżoną do GeForce RTX 4090 Laptop GPU, jednak potrzeba do tego około 20-25 W więcej mocy. Przykładowo układ AD104 (GeForce RTX 4080 Laptop GPU) pracujący z mocą 150 W zaoferuje taką samą wydajność jak GeForce RTX 4090 Laptop GPU, którego TGP jest ograniczone do poziomu mniej więcej 125 W. Co ciekawe, nawet najniższej taktowana wersja GeForce RTX 4090 Laptop GPU (ta z mocą 80 W) będzie w grach jakieś 30% wydajniejsza od GeForce RTX 4080 Laptop GPU, którego moc TGP wynosi 60 W. Najbardziej energooszczędna wersja GeForce RTX 4090 Laptop GPU będzie w skrajnych przypadkach nawet o 50% wolniejsza od wersji GPU z najwyższym TGP. W przypadku 60 W wersji GeForce RTX 4080 Laptop GPU, różnice mogą sięgnąć nawet 60% pomiędzy najniższym i najwyższym współczynnikiem Total Graphics Power.

Źródło: ComputerBase