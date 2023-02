NVIDIA RTX Ada - pojawiły się informacje o nowych układach graficznych dla mobilnych stacji roboczych

Wiele wskazuje na to, że firma NVIDIA szykuje się do premiery najnowszej generacji mobilnych układów graficznych do zastosowań profesjonalnych. Tego typu jednostki, oparte na architekturze Ada Lovelace, zostały dostrzeżone w bazie danych PCI ID jednej ze stron internetowych. Choć szczegółów na razie brakuje, to pojawiły się spekulacje odnośnie ilości pamięci VRAM, w którą nowe układy zostaną wyposażone. Topowy model ma zaoferować 16 GB GDDR6.

Według dostępnych w sieci przecieków, NVIDIA przygotowuje co najmniej cztery modele profesjonalnych układów graficznych z generacji Ada Lovelace, których przeznaczeniem są laptopy.

We wspomnianej bazie danych dostrzeżono układy, które nie odpowiadają żadnym wypuszczonym na chwilę obecną jednostkom. Są to cztery GPU z następującymi oznaczeniami:

NVIDIA_DEV.2730 = "NVIDIA RTX 5000 Ada Generation Laptop GPU"

NVIDIA_DEV.27BB = "NVIDIA RTX 3500 Ada Generation Laptop GPU"

NVIDIA_DEV.2838 = "NVIDIA RTX 3000 Ada Generation Laptop GPU"

NVIDIA_DEV.28B8 = "NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU"

Przeznaczeniem układów z dopiskiem "Ada" w nazwie jest rynek profesjonalny. Dostrzeżone GPU znajdą zatem zastosowanie w laptopach używanych do bardzo wymagających zadań, gdzie oczekuje się połączenia mobilności z jak najwyższą wydajnością. Spekuluje się, że topowy układ NVIDIA RTX 5000 Ada zostanie oparty na rdzeniu AD103 i zaoferuje 16 GB pamięci GDDR6, działającej na 256-bitowej szynie. GPU kryjący się pod nazwą RTX 3500 Ada będzie funkcjonował prawdopodobnie na układzie AD104 i udostępni użytkownikom 12 GB pamięci na szynie 192-bit.

NVIDIA RTX 5000 Ada NVIDIA RTX 3500 Ada NVIDIA RTX 3000 Ada NVIDIA RTX 2000 Ada Układ graficzny AD103 AD104 AD106 AD107 Pamięć VRAM 16 GB GDDR6 12 GB GDDR6 8 GB GDDR6 4/8 GB GDDR6 Szyna pamięci 256-bit 192-bit 128-bit 128-bit

Wszystko wskazuje na to, że Firma NVIDIA przygotowuje także profesjonalne rozwiązania dla średniego i niskiego segmentu laptopów. Oczekuje się, że RTX 3000 Ada i RTX 2000 Ada zostaną oparte na rdzeniach graficznych AD106 i AD107. Tutaj można dostrzec już pewne kompromisy, ponieważ dostępna ilość pamięci ma wahać się od 4 do 8 GB, działających na 128-bit szynie. Te propozycje skierowane będą zatem do mniej wymagających klientów i zapewne zostaną wycenione odpowiednio niżej od szybszych odpowiedników. Bliższa specyfikacja nowych GPU nie jest na razie znana. Należy pamiętać, że powyższe informacje, łącznie z nazwami, są na chwilę obecną nieoficjalne. Do czasu ujawnienia przez NVIDIĘ wspomnianych układów graficznych, należy zatem traktować te doniesienia z dystansem.

Źródło: VideoCardz, LaptopVideo2Go