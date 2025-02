Huawei czyni postępy przy tworzeniu HarmonyOS NEXT. Laptopy inżynieryjne z układami SoC Kirin 9006C działają płynniej

Huawei od niemalże pięciu lat boryka się z problemem odcięcia firmy od zachodnich technologii i usług. Choć brak aplikacji Google znacznie zmniejszył sprzedaż urządzeń chińskiej marki na rynkach międzynarodowych, firma nie poddała się i postanowiła pójść śladami Apple. W tym celu powstaje całkowicie nowy system operacyjny HarmonyOS NEXT dla notebooków z procesorami ARM. Obecnie pojawiają się informacje, że nowa wersja systemu działa coraz płynniej.

Huawei HarmonyOS NEXT, czyli całkowicie nowy system operacyjny dla notebooków, ma działać coraz płynniej. Dowodzić tego mają laptopy inżynieryjne z układami SoC Kirin 9006C, choć te nie grzeszą wydajnością.

Początkowo system HarmonyOS bazował na jądrach systemowych Androida i Linuxa. Następnie, wraz z opracowaniem własnego kernela, Huawei przeniósł system na niego, wprowadzając HarmonyOS Next. Podobnie jak w przypadku Apple, HarmonyOS Next jest rodziną systemów opartych na jednym jądrze, nazwanych zbiorczo Open Harmony. W czerwcu 2024 roku odbyła się prezentacja nowego systemu, podczas której Huawei ogłosił rezygnację ze wsparcia aplikacji z systemu Android. Obecnie pojawiają się informacje, że laptopy inżynieryjne z układami SoC ARM Kirin 9006C wykazują niższe temperatury pracy, a animacje systemowe są płynniejsze. Nowa odsłona systemu od Huawei ma oficjalnie pojawić się w urządzeniach firmy w czwartym kwartale 2024 roku lub na początku 2025 roku.

Warto zauważyć, że SoC ARM Kirin 9006C debiutował w laptopach Huawei Qingyun L540 i posiada wydajność niższą od takich chipów jak Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 3. SoC chińskiego producenta został stworzony w litografii 5 nm i choć początkowo myślano, że jest to osiągnięcie chińskiego SMIC, faktycznie jest on produkowany przez TSMC. Pokazuje to, że wraz z ograniczeniem mocy obliczeniowej ze strony układów krzemowych, Huawei musi przykładać większą wagę do optymalizacji swojego systemu. Nie oznacza to jednak, że chińska marka nie opracowuje nowych SoC dla notebooków. Pojawiają się informacje o chipie "Kirin PC", który ma mieć wydajność wielordzeniową zbliżoną do SoC M3 firmy Apple.

Źródło: WCCFTech, X (@jasonwill101)