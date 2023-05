HTC U23 pro - nowy smartfon z procesorem Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 i OLED-owym wyświetlaczem zadebiutował w Polsce

HTC od zawsze był dość cenionym graczem, jeśli chodzi o swoją smartfonową ofertę. Wiele modeli producenta do dziś cieszy się sporym uznaniem. Jednak ostatnie lata... no cóż, nie należały do najlepszych. Konkurencja mocno zaznaczyła swoją pozycję na rynku, w którym nie zostało zbyt wiele miejsca. Sytuacja może trochę się zmienić, ze względu na debiutujący tytułowy smartfon HTC U23 pro. Przy relatywnie niskiej kwocie, ma nam naprawdę sporo do zaoferowania.

HTC U23 pro to naprawdę przyzwoicie wyceniony smartfon producenta, który oferuje wydajny procesor, OLED-owy ekran oraz dobry zestaw aparatów.

Smartfon (szczególnie w białej wersji kolorystycznej) prezentuje się naprawdę ładnie, choć ekran w dolnej części posiada wystającą ramkę, która jest coraz rzadziej spotykana. Pozostając przy froncie urządzenia: spotkamy się tu z OLED-owym ekranem o przekątnej 6,7", rozdzielczości FullHD+ (2400 x 1080 px) oraz odświeżaniem wynoszącym 120 Hz. Został on dodatkowo zabezpieczony szkłem Corning Gorilla Glass Victus. Sercem sprzętu jest wydajny procesor Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, którego wspiera układ graficzny Adreno 644. Dodatkowo otrzymujemy 8 lub 12 GB pamięci RAM oraz 256 GB wbudowanej pamięci. Dostępny jest slot na karty microSD, więc pamięć można dodatkowo rozszerzyć. Obecność normy IP67 zapewnia ochronę przed pyłem oraz chwilowym (zanurzenie do 30 min) kontaktem z wodą.

HTC U23 pro Procesor Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1

1 x 2,4 GHz A710 / 3 x 2,36 GHz A710

4 x 1,8 GHz A510 Układ graficzny Adreno 644 Wyświetlacz 6,7" OLED, 2400 x 1080 px, 120 Hz

Corning Gorilla Glass Victus Pamięć RAM 8 / 12 GB Pamięć wbudowana 256 GB Aparaty tylne Główny 108 MP f/1,7, OIS, PDAF

Szerokokątny 8 MP f/2,4, 120˚, 1/4,0", 1.12 µm

Makro 5 MP f/2,2

Dodatkowy czujnik głębi 2 MP f/2,4 Aparat przedni 32 MP f/2,5, 1/2.8", 0,8 µm Klasa odporności IP67 Akumulator 4600 mAh, litowo-jonowy Łączność i komunikacja Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2

GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, NFC Złącza i porty Slot na karty microSD, Jack 3,5 mm, slot na dwie karty SIM, USB typu C (3.0) Ładowanie 30 W przewodowe

15 W bezprzewodowe Wersje kolorystyczne Snow White, Coffee Black Wymiary 166,6 x 77,1 x 8,9 mm Waga 205 g Cena 12 / 256 GB - 2599 zł

Nie najgorzej wygląda również specyfikacja aparatów. Na wystającej wyspie znajdziemy trzy obiektywy: główny 108 MP z przysłoną f/1,7 oraz wsparciem dla OIS, szerokokątny 8 MP (f/2,4), a także 5 MP macro (f/2,2). Obecny jest również czujnik głębi i podwójna lampa błyskowa. Z przodu natomiast ujrzymy aparat o rozdzielczości 32 MP (f/2,5). Za akumulator odpowiada ogniwo o pojemności 4600 mAh, które naładujemy z mocą 30 W (15 W bezprzewodowo). Smartfon ma wymiary 166,6 x 77,1 x 8,9 mm przy wadze 205 g. Obsługuje też łączność 5G, Wi-Fi 6 oraz Bluetooth 5.2. Na górze znalazło się miejsce dla wycofywanego powoli gniazda Jack 3,5. Dostępne są dwa kolory do wyboru - Snow White i Coffee Black. Najbogatsza wersja jest dostępna na stronie producenta lub w Media Expert w kwocie 2599 zł. Można też wspomnieć, że HTC zaprezentowało także model bez dopisku Pro z trochę gorszą specyfikacją, szczególnie jeśli chodzi o aparaty i pamięć. Nie wiemy jednak kiedy będzie dostępny i czy w ogóle trafi do Polski.

Źródło: HTC