HTC Desire 22 Pro - premiera całkiem wydajnego smartfona, ułatwiającego poruszanie się po na metaverse

Od kilku miesięcy wyczekiwaliśmy premiery nowego smartfona od HTC. Ten popularny niegdyś producent nie liczy się już aż tak na rynku smartfonów, jednak raz na jakiś czas jest w stanie zaskoczyć nas czymś ciekawym. Cóż, nowy model Desire 22 Pro na pewno nie rozczarowuje nie pod tym względem - bezsprzecznie uchodzi on za dosyć oryginalną propozycję na tle sprzedawanych aktualnie smartfonów ze średniej półki. Czym wyróżnia się najświeższe dzieło HTC?

Zacznijmy od specyfikacji smartfona. HTC Desire 22 Pro otrzymał 6,6-calowy ekran LCD 120 Hz o rozdzielczości Full HD+. Sercem urządzenia został procesor Qualcomm Snapdragon 695 obsługujący sieć 5G. Na pokładzie jest 8 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej. Z tyłu znalazł się potrójny aparat w konfiguracji 64 MP + szerokokątny 13 MP + czujnik głębi 5 MP. Z przodu natomiast umieszczono kamerkę 16 MP. Smartfon posiada ponadto baterię o pojemności 4520 mAh (ładowanie 18 W) z opcją ładowania bezprzewodowego i zwrotnego. Całością zarządza system Android 12, a obudowa wyróżnia się certyfikatem IP67 świadczącym o odporności na kurz i wodę.

HTC Desire 22 Pro Motorola moto g82 5G realme 9 5G Ekran 6,6-cala IPS Full HD+, 120 Hz 6,6-cala pOLED Full HD+, 120 Hz 6,6-cala IPS Full HD+, 120 Hz SoC Qualcomm Snapdragon 695 5G Qualcomm Snapdragon 695 5G Qualcomm Snapdragon 695 5G RAM / pamięć wewnętrzna 8 GB / 128 GB 6 GB LPDDR4x / 128 GB UFS 4 GB / 64 lub 128 GB Aparat przedni 32 MP 16 MP 8 MP Aparat główny 64 MP + 13 MP szerokokątny + 5 MP czujnik głębi 50 MP z OIS + 8 MP szerokokątny + 2 MP makro 50 MP + 2 MP makro + 2 MP czujnik głębi Bateria 4520 mAh (18 W) 5000 mAh (30 W) 5000 mAh (18 W) System Android 12 Android 12 Android 12 Klasa odporności IP67 IP52 - Wymiary i waga 166,3 x 76,9 x 9,4 mm, 205,5 g 160,9 x 74,5 x 8 mm, 173 g 164,3 x 75,6 x 8,5 mm, 191 g Cena ok. 2150 zł 1599 zł 1299 zł

Na papierze specyfikacja prezentuje się nieźle, jednak nie da się ukryć, że Desire 22 Pro to smartfon dedykowany dla specyficznej grupy odbiorców. Urządzenie obsługuje protokół HDCP 2.2, w związku z czym świetnie nada się do współpracy z okularami HTC VIVE Flow - możliwa jest bezpośrednia transmisja materiałów wideo, a także prowadzenie rozmów w wirtualnej rzeczywistości. Co więcej, w pamięci telefonu mają być preinstalowane aplikacje do zakupu NFT czy przechowywania kryptowalut. Nic dziwnego więc, że smartfon kosztuje więcej, niż typowe urządzenie ze Snapdragonem 695. HTC Desire 22 Pro został wyceniony na 459 euro, czyli ok. 2150 zł. Nie da się ukryć - tanio nie jest...

