Horizon Forbidden West na pierwszych materiałach z PlayStation 4 Pro. Gracze mogą liczyć na bardzo dobrą oprawę graficzną

Za trzy tygodnie posiadacze konsol PlayStation 4 oraz PlayStation 5 doczekają się w końcu premiery gry Horizon Forbidden West, a więc drugiej części przygód Aloy. W ostatnim czasie Guerilla Games dużo mocniej promuje najnowszy tytuł, głównie w wersji na obecną generację PlayStation. Otrzymaliśmy nowy zwiastun fabularny, kolejne screeny oraz pierwsze wrażenia zagranicznych mediów. Studio przez bardzo długi czas nie prezentowało żadnych materiałów wideo z gry w wersji na starszą generację PlayStation. Dzisiaj jednak otrzymaliśmy kilka krótkich filmików, które prezentują Horizon Forbidden West na konsoli PlayStation 4 Pro. Oprócz tego podzielono się kolejnymi screenami. Mówiąc krótko, gra nawet na PS4 ma oferować dobrej jakości oprawę graficzną.

Z dotychczasowych materiałów wynika, że Horizon Forbidden West praktycznie pod każdym względem będzie tytułem lepszym od jedynki. Gameplay ma być bardziej urozmaicony, przeciwnicy bardziej zróżnicowani i jeszcze bardziej agresywni, a świat gry ma sprawiać wrażenie żywszego. Wszystko to zaoferowane zostanie w wysokiej jakości oprawie graficznej, do której graczy przyzwyczaiło już studio Guerilla. Dotychczas wszystkie filmiki z gry bazowały na wersji PS5, jak jednak radzi sobie gra na PS4? Producent opublikował trzy krótkie materiały, które przedstawiają przygody Aloy na PS4 Pro.

Horizon Forbidden West na PS4 prezentuje nieco gorszą jakość oprawy graficznej w porównaniu do PS5, ale jednocześnie różnica pomiędzy urządzeniami nie jest tak duża, jak można było sądzić do niedawna. Projekt artystyczny ponownie zawisł na bardzo wysokim poziomie, często tuszując niedoskonałości techniczne. PlayStation 4 oraz PS4 Pro mają zaoferować grę w 30 FPS i nowe wideo pozwalają sądzić, że gra bez większego problemu będzie utrzymywać założony framerate, przynajmniej na PS4 Pro. Oprócz tego studio opublikowało 4 nowe screeny z wersji na starszą konsolę - prezentujemy je poniżej. Tytuł zadebiutuje 18 lutego, a biorąc pod uwagę, że Guerilla ogłosiła dzisiaj status Gold dla produkcji, obecna data premiery jest już całkowicie pewna.

We have some exciting news for your all: Horizon Forbidden West has gone GOLD! ✨#HorizonForbiddenWest #RiseAboveOurRuin pic.twitter.com/oRHDtDlxTI