Headsety Meta Quest staną się jak Apple Vision Pro. Aktualizacja wprowadza nowe możliwości, które dotyczą okien z aplikacjami

Świat wirtualnej rzeczywistości stale jest zdominowany przez headsety od firmy Meta, z których najpopularniejszym modelem okazały się gogle Meta Quest 2. Częste aktualizacje pomagają jeszcze bardziej wykorzystać potencjał tych urządzeń, a najnowsza, która właśnie jest udostępniana, dodaje zupełnie nowe możliwości w przypadku okien z aplikacjami. Nie tylko może być ich teraz dwukrotnie więcej, ale można je również dowolnie rozmieścić w przestrzeni.

Nowa aktualizacja dla headsetów do wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości od Mety dodaje możliwość swobodnego rozmieszczania okien z aplikacjami. Na dodatek może być ich więcej niż do tej pory.

Najnowsza aktualizacja ma oznaczenie v67 i jest stopniowo udostępniana do kolejnych urządzeń — jeśli więc nasz headset nie otrzymał jeszcze możliwości jej instalacji, to musimy się uzbroić w cierpliwość. Jej główną, a zarazem największą nowością jest eksperymentalna funkcja, która pozwoli nam na stworzenie nawet 6 wirtualnych okien z aplikacjami. Trzy z nich możemy dowolnie rozmieścić w swojej przestrzeni, a pozostałe trzy będą przypięte do domyślnej belki. Daje to zupełnie nowe możliwości — szczególnie dla osób, które korzystają z gogli Meta Quest Pro i Meta Quest 3 (recenzja), gdzie dostępny jest tryb, w którym widzimy otoczenie.

Z samej aktualizacji skorzystają także posiadacze gogli Meta Quest 2, natomiast w tym wypadku możliwości nie są aż tak duże. W internecie pojawiły się już pierwsze widea, które ukazują nową funkcjonalność. Widać na nich, że przypięte do ścian lub pozostawione w jakimś miejscu okna, zostają w tej przestrzeni nawet wtedy, gdy poruszamy się po całym domu. Działa to więc w taki sam sposób jak w przypadku headsetu Apple Vision Pro. Inne nowości dotyczą szybszego pisania poprzez przesuwanie palcem po wirtualnej klawiaturze lub sposobności skanowania kodu QR, aby połączyć się z siecią Wi-Fi, co z pewnością okaże się całkiem przydatne.

Źródło: Meta