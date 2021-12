Haptyczna kamizelka OWO Game wyniesie gaming na nowy poziom. Pozwoli poczuć np. przechodzący przez nas pocisk

Nie ma co ukrywać - gaming rozwija się w ostatnich latach nieco ślamazarnie. Dostajemy co prawda coraz bardziej zaawansowane graficznie gry, ale wciąż jest to granie przed monitorem i z wykorzystaniem myszy i klawiatury, ewentualnie pada. Największe innowacje odbywają się co prawda w gałęzi rzeczywistości wirtualnej, ale nie jest to rozrywka dla każdego. Jakby nie było, to właśnie chęć uczynienia gamingu możliwie immersyjnym, przyczyniła się do powstania haptycznej kamizelki, bohaterki niniejszego newsa. Sprzęt został przygotowany przez hiszpańską markę OWO Game.

Haptyczna kamizelka od OWO Game to ciekawy gadżet, który powinien wynieść immersję gier na nowy poziom. Co ciekawe, kamizelka otrzyma dedykowaną aplikacje mobilną, w której będzie można samodzielnie dostosować intensywność stref oraz poszczególnych doznań.

Kamizelka od OWO Game pozwoli poczuć na sobie wrogi postrzał z pistoletu, uderzenia, dźgnięcia nożem, rozcięcia, a nawet ugryzienie insekta. To jednak wciąż nie wszystko. Gadżet pozwala "poczuć" prędkość w trakcie jazdy wirtualnym pojazdem (samochodem / motocyklem), skok ze spadochronem i wiele innych atrakcji. Sprzęt wydaje się wręcz idealnym "kompanem" do zabaw wraz z goglami VR, ale kompatybilny jest także z pecetami, konsolami i smartfonami.

O kamizelce więcej dowiemy się w przyszłym roku na targach CES. Wtedy też powinna pojawić się cena sprzętu. Tanio pewnie nie będzie, bowiem gadżet jest naprawdę zaawansowaną "zabawką". Twórcy podkreślają, że potrafi imitować już 30 różnych odczuć, a na tym jeszcze nie koniec. Kamizelka wykonana została z lycry i dzieli się na 10 stref czucia, w których umieszczono swego rodzaju kapsułki wibracyjne połączone plastrami za pomocą elastycznych przewodów.

Źródło: Extreme Tech