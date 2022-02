Premiery gier na luty 2022. W co zagrać? Nowości to m.in. Dying Light 2, Horizon Forbidden West oraz Elden Ring

Miniony rok w gamingu nie był rokiem tak udanym jak rok 2020, jednak gracze otrzymali do kilka całkiem przyjemnych tytułów. Mowa między innymi o grach takich jak Hitman 3, Medium, NiOh na PC, Twierdza: Władcy Wojny, Resident Evil Village, Chernobylite, Deathloop czy Far Cry 6. Nie zabrakło także sporej ilości remake'ów i remasterów, których powoli zaczynamy mieć dość ;). Także i w 2022 roku sporo będzie remasterów w związku z coraz chętniejszymi przesiadkami na Unreal Engine 5. Na szczęście nie zabraknie także produkcji dość świeżych (nie licząc sequeli). Wśród nich znajdziemy np. Dying Light 2 (i to już w tym miesiącu), Elden Ring, Hogwarts Legacy, STALKER 2, Baldur's Gate III oraz Elex II.

Luty 2022 to bardzo dobry miesiąc zwłaszcza dla graczy konsolowych za sprawą debiutu Horizon Forbidden West oraz Elden Ring. Największą, multiplatformową premierą będzie jednak Dying Light 2.

Rok 2022 w gamingu zapowiada się bardziej niż znośnie, choć nie ma go co osądzać po styczniu, który nie obfitował ani w zbyt dużo premier, ani w żadne znaczące. W zasadzie warto było zwrócić uwagę zaledwie na całkiem niezłe Expeditions: Rome, jako że (tak, jak mogliśmy się spodziewać) sieciowe Tom Clancy's Rainbow Six: Extraction nie zaliczyło zbyt dobrego debiutu. Dopiero luty powinien ruszyć nieco z kopyta, gdyż dostarczy nam takich tytułów jak Dying Light 2 czy Elden Ring. Z innych większych premier warto wspomnieć o sieciowym MMORPG pt. Lost Ark, konsolowym Horizon Forbidden West, pecetowym Total War: Warhammer III czy multiplatformowym GRID Legends. A jeśli ktoś pogrywa z Crusader Kings III, to powinien ucieszyć się na wieść, że 8 lutego gra otrzyma pierwszy duży dodatek.

Wszystkie premiery lutego (m.in. debiuty na nowych platformach, DLC i wczesne dostępy):

Data premiery Tytuł Gatunek Single- / Multiplayer Platforma 1.02.2022 Life is Strange Remastered Collection Przygodowe SP PC, PS4, XONE, PS5, XSX McDroid Akcja SP Switch 2.02.2022 The Waylanders RPG SP PC Webbed Zręcznościowe SP Switch 3.02.2022 Draw a Stickman: EPIC Przygodowe SP Switch Dreamscaper RPG SP XONE Sherlock Holmes: Crimes and Punishments Przygodowe SP Switch 4.02.2022 Dying Light 2 Akcja SP/MP PC, PS4, XONE, PS5, XSX 7.02.2022 Werewolf: The Apocalypse - Earthblood RPG SP PC 8.02.2022 Sifu Akcja SP PC, PS4, PS5 Crusader Kings III: Royal Court Strategiczne SP/MP PC Model Builder Symulacje SP PC OlliOlli World Zręcznościowe SP PC, PS4, XONE, Switch, PS5, XSX Zorya: The Celestial Sisters Logiczne MP PC, Switch 9.02.2022 Diplomacy is Not an Option Strategiczne SP PC Unbound: Worlds Apart Zręcznościowe SP PS4, PS5, XONE, XSX 10.02.2022 Besiege Console Symulacje SP/MP XONE, XSX Blood West Akcja SP PC CrossFire X Akcja SP/MP XONE, XSX Edge of Eternity RPG SP PS4, XONE, PS5, XSX Inua: A Story in Ice and Time Przygodowe SP PC, Switch Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX: Cloud Version RPG SP Switch Kingdom Hearts HD 2.8: Final Chapter Prologue - Cloud Version RPG SP Switch Kingdom Hearts III Re:Mind - Cloud Version RPG SP Switch Kingdom Hearts III: Cloud Version RPG SP Switch Know by Heart Przygodowe SP PC, PS4, XONE, Switch 11.02.2022 Death end re;Quest 2 RPG SP Switch Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition Akcja SP Switch Lost Ark RPG SP/MP PC Nebulous: Fleet Command Strategiczne SP/MP PC Not Tonight 2 Przygodowe SP PC 15.02.2022 Dynasty Warriors 9: Empires Akcja SP/MP PC, PS4, XONE, Switch, PS5, XSX Star Wars: The Old Republic - Legacy of the Sith RPG MP PC 16.02.2022 Home Behind 2 RPG SP PC 17.02.2022 Assassin's Creed: The Ezio Collection Akcja SP Switch DYING: 1983 Przygodowe SP PS5 The King of Fighters XV Bijatyka SP/MP PC, PS4, PS5, XSX Total War: Warhammer III Strategiczne SP/MP PC 18.02.2022 Horizon Forbidden West Akcja SP PS4, PS5 22.02.2022 Destiny 2: The Witch Queen Akcja SP/MP PC, PS4, XONE, PS5, XSX Sol Cresta Akcja SP PC, PS4, Switch 24.02.2022 Assetto Corsa Competizione Wyścigi SP/MP PS5, XSX Autobahn Police Simulator 2 Symulacje SP Switch Dusk Diver 2 Akcja SP PC, PS4, Switch GRID Legends Wyścigi SP/MP PC, PS4, XONE, PS5, XSX Kraken Academy!! Przygodowe SP Switch Martha Is Dead Przygodowe SP PC, PS4, XONE, PS5, XSX 25.02.2022 Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream RPG SP PC, PS4, Switch Elden Ring RPG SP/MP PC, PS4, XONE, PS5, XSX Monark RPG SP PC, PS4, Switch, PS5

Na pierwszej stronie coś, co zalatuje Dragon Age: Origins