Gra This War of Mine lekturą szkolną polskiego systemu edukacji

This War of Mine - ceniona produkcja wprowadzona na rynek przez 11 bit studios w 2014 roku, stawia milowy krok w kierunku celu, jakim jest uznanie gier za dzieła kultury. Pełna dylematów moralnych historia cywili walczących o przetrwanie podczas konfliktu zbrojnego, w sugestywny sposób opowiada o okropnościach wojny, ludzkich mękach i ciężarze, jaki na swych barkach dźwigają stający w obliczu zagrożenia życia. Tytuł, chwalony przez The New York Times, Washington Post, Die Welt, The Guardian i inne prestiżowe media na całym świecie, przeciera szlaki wszystkim twórcom gier, stając się właśnie oficjalną lekturą dla uczniów szkół średnich w Polsce. Gra ma zostać umieszczone na liście lektur począwszy od roku szkolnego 2020/2021.

This War of Mine - tytuł, chwalony m.in. przez The New York Times i inne prestiżowe media na całym świecie, przeciera szlaki innym twórcom gier, stając się oficjalną lekturą uczniów szkół średnich w Polsce.

Gra This War of Mine już wcześniej postrzegana było jako zjawisko kulturowe zdolne przedstawić poważne problemy w dojrzały, pełen szacunku sposób, i spotkała się z powszechnym uznaniem krytyków. Te opinie oraz nagroda otrzymana przez This War of Mine za wniesienie znacznej wartości do narodowego dziedzictwa kulturowego sprawiły, iż jej autorzy, wraz z premierem Mateuszem Morawieckim, rozpoczęli na początku 2019 roku wspólną inicjatywę, która po miesiącach pracy staje się rzeczywistością.

Prezes zarządu 11 bit studios Grzegorz Miechowski, zgadzając się z Premierem Morawieckim, mówi: Gry bez wątpienia są dziełem kultury. Nowoczesnym, naturalnym i atrakcyjnym dla młodego odbiorcy, ponieważ operują językiem natychmiastowo dla niego zrozumiałym. I tym językiem gry mogą opowiadać o wszystkim - emocjach, prawdzie, walce dobra ze złem, cierpieniu i wreszcie samej istocie ludzkości. Pod tym względem gry są podobne do literatury, jednak używają wspomnianego języka interakcji. Oczywiście, wykorzystywano je już w edukacji, do nauczania matematyki, chemii czy rozwijania zdolności poznawczych, ale nie sądzę, by jakakolwiek została oficjalnie włączona do programu nauczania na poziomie ogólnokrajowym. Jestem dumny z faktu, że to właśnie produkcja 11 bit studios dołoży swoją cegiełkę do rozwoju edukacji i kultury w naszym kraju. To może być przełomowy moment dla wszystkich artystów tworzących gry na całym świecie.

This War of Mine ma zostać umieszczone na liście lektur szkolnych dla uczniów szkół średnich w Polsce począwszy od roku szkolnego 2020/2021. Będzie lekturą przeznaczoną dla osób pełnoletnich, ponieważ produkt w większości krajów, w których jest dostępny, klasyfikowany jest w kategorii “od 18 lat” ze względu na poruszaną tematykę. Włączenie gry do spisu lektur nie byłoby możliwe bez oficjalnego wsparcia Prezesa Rady Ministrów i Ministerstwa Edukacji. Gra będzie polecana do nauczania przedmiotów humanistycznych: socjologii, etyki, filozofii, historii, i dostępna dla wszystkich polskich szkół średnich bez dodatkowych kosztów.

Źródło: 11 bit studios