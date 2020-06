BioShock, NBA2K, Titan Quest: 50 gier w paczce od Humble Store

W Humble Store wystartowała właśnie nowa, warta wspomnienia akcja. Mowa o wprowadzeniu do sprzedaży paczki Fight for Racial Justice Bundle, która zawiera w sobie nie tylko gry (w tym kilka naprawdę konkretnych), ale także i e-booki (w języku angielskim). Te drugie nawiązują w większości tematycznie do aktualnego tematu osób ciemnoskórych, ale nie tylko. My jednak skupmy się na grach, bo jest i na czym. Otóż na wspomnianą paczkę zawiera się 50 nie byle jakich gier oraz darmowy miesiąc usługi Humble Choice dla nowych abonentów. Wszystko to (plus 24 e-booki) wyceniono na około 125 złotych, choć zgodnie z Humble Store, całkowita wartość "bundla" wynosi niemal 5 tys. złotych.

Akcja Humble Fight for Racial Justice Bundle potrwa do 23 czerwca. Za około 125 złotych otrzymamy w niej gry takie jak BioShock Remastered, Observer czy System Shock 2. Pełna lista - poniżej.

Akcja Humble Fight for Racial Justice Bundle potrwa przez tydzień, to jest jeszcze do 23 czerwca. Cały dochód ze sprzedaży trafi do trzech organizacji walczących z dyskryminacją na tle rasowym - do NAACP Legal Defense Fund, Race Forward oraz do The Bail Project. Przed kilkunastoma dniami, przedsięwzięcie o podobnym charakterze miało miejsce za pośrednictwem serwisu itch.io (który ostatecznie zebrał ponad 8 milionów dolarów). Wówczas za 5 dolarów mieliśmy szansę nabyć aż 300 gier, choć w przeciwieństwie do paczki z Humble Store, tamtejsze produkty można było ściągać jedynie bezpośrednio z witryny sklepu. Gry z Humble Fight for Racial Justice Bundle to już dla odmiany klucze, które aktywujemy następnie na platformie Steam.

Co więc znajdziemy w paczce będącej bohaterką tego newsa? Oto pełna lista gier, przy czym wytłuszczone pozycje oznaczają te bardziej interesujące:

A New Beginning - Final Cut

Age of Wonders III

All You Can Eat

Armello

Baba Is You

BioShock Remastered

Broken Age

Company of Heroes 2

Crowntakers

Darkest Dungeon: The Shieldbreaker DLC

EarthNight

Eastside Hockey Manager

Elite Dangerous

Endless Space – Collection

Football Manager 2020

FRAMED Collection

FTL: Advanced Edition

GoNNER BLüEBERRY EDiTION

Gunscape Standard Edition

Hyper Light Drifter

In Between

Kerbal Space Program

Kingdom: Classic

Knights of Pen & Paper 2

MirrorMoon EP

My Memory of Us

NBA 2K20

Neo Cab

Newt One

No Time to Explain Remastered

Observer

Overgrowth

Overlord II

Pesterquest

Planet of the Eyes

Plunge

Realpolitiks

Regular Human Basketball

Sonic & SEGA All-Stars Racing

Spelunky

StarCrossed

SUPER TIME FORCE ULTRA

Surviving Mars

System Shock 2

System Shock: Enhanced Edition

The Ball

The Jackbox Party Pack 4

This War of Mine

Titan Quest Anniversary Edition

Vertiginous Golf

Źródło: Humble