Gra Sekiro: Shadows Die Twice osiągnęła kapitalny wynik sprzedaży. Twórcy mają powody do dumy

Chyba każdy zgodzi się ze stwierdzeniem, że gry studia FromSoftware uchodzą za wyjątkowo specyficzne i niezwykle trudne. Mimo to jednak spora część graczy pokochała je właśnie ze względu na fakt, że zmuszają one do wysiłku, a pokonanie każdego napotkanego przeciwnika dostarcza sporą satysfakcję. Nie dziwi więc fakt, że twórcy mają okazję świętować sprzedażowy kamień milowy jednej ze swoich najsłynniejszych gier, czyli Sekiro: Shadows Die Twice.

Na całym świecie sprzedano właśnie 10 milionów kopii gry Sekiro: Shadows Die Twice. Ten godny uznania wynik udało się uzyskać dopiero po ponad czterech latach od premiery. To chyba najlepszy dowód na to, że mówimy tu o ponadczasowym i nadal popularnym tytule.

Jak głosi oficjalny profil @sekirothegame w serwisie X (Twitter), na całym świecie sprzedano właśnie 10 milionów kopii wspomnianej produkcji. Liczba ta została ustalona na podstawie raportów otrzymanych od partnerów cyfrowych i detalicznych, a także wewnętrznych analiz Activision i FromSoftware. Nie pozostaje zatem nic innego, jak pogratulować twórcom sukcesu. Warto zwrócić uwagę, że ten godny uznania wynik udało się uzyskać dopiero po ponad czterech latach od premiery gry. To chyba najlepszy dowód na to, że mówimy tu o ponadczasowym i nadal popularnym tytule.

Sekiro: Shadows Die Twice to nic innego, jak gra akcji z elementami RPG, która przenosi nas do alternatywnego świata XVI-wiecznej Japonii. Produkcja cechuje się względnie otwartym światem (w porównaniu z innymi "soulsami") i stawia głównie na eksplorację, jednak nie zmienia to faktu, że istotnym elementem produkcji jest walka i skradanie. W trakcie kampanii gracz może napotkać na swej drodze kilkudziesięciu przeróżnych bossów i mini-bossów. Warto jeszcze dodać, że Sekiro: Shadows Die Twice cieszy się oceną Metascore 90. Sukces gry nie powinien więc dziwić.

