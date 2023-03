Gordon Moore zmarł w wieku 94 lat. Współzałożyciel Intela wniósł do branży technologicznej niezapomniany wkład

Smutne wieści napłynęły do nas zza oceanu. W wieku 94 lat zmarł Gordon Moore, bardzo znana postać w branży komputerowej i technologicznej. Przedsiębiorca był współzałożycielem firmy Intel i twórcą tak zwanego prawa Moore’a, dotyczącego zwiększającej się każdego roku liczby tranzystorów w układach scalonych. W ostatnich latach słynął ze swojej filantropii. Jego odejście to niewątpliwie wielka strata dla całej branży.

W wieku 94 lat zmarł Gordon Moore - twórca prawa opatrzonego swoim imieniem, a także współzałożyciel i były prezes firmy Intel. Amerykański przedsiębiorca słynął także z działalności charytatywnej.

Gordon Moore zmarł w piątek (24 marca) w swoim domu na Hawajach wśród najbliższej rodziny. W 1968 roku przedsiębiorca założył wraz z Robertem Noyce firmę Intel, która w przeciągu kilkudziesięciu lat stała się potentatem na rynku procesorów. Choć w 2006 roku wycofał się z życia spółki, to jego nazwisko na zawsze zapisało się w kartach historii. Opracowane przez niego słynne prawo Moore’a zakłada, że liczba tranzystorów w układach scalonych podwaja się co dwa lata (pierwotna wersja głosiła, że podwojenie następować będzie każdego roku). Choć ograniczenia sprawiają, że prawo to nie do końca sprawdza się w dzisiejszych czasach, to w momencie jego sformułowania było bardzo trafną obserwacją, która przez bardzo długi czas adekwatnie opisywała rzeczywistość.

Przedsiębiorca zasłynął także ze swojej działalności filantropijnej. W obszarze jego zainteresowań była zwłaszcza ochrona środowiska, nauka i poprawa opieki zdrowotnej. Założona w 2000 roku wraz z żoną Betty Moore fundacja, przekazała na cele charytatywne ponad 5,1 mld dolarów. W trakcie swojego życia był też członkiem licznych towarzystw i instytutów naukowych. W 2022 roku kierownictwo Intela podjęło decyzję o nazwaniu jego imieniem campusu firmy w Hillsboro w stanie Oregon. Gordon Moore doczekał się dwóch synów i czworga wnucząt. Świat na zawsze zapamięta jego wkład w rozwój branży nowych technologii i komputerów.

Źródło: Intel