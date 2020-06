Google Sabrina to nowa przystawka telewizyjna z Android TV

Serwis XDA-Developers poinformował o nadchodzącym urządzeniu telewizyjnym ze stajni Google. Sabrina, bo tak brzmi nazwa kodowa, ma być duchowym spadkobiercą Chromecasta, a nawet czymś więcej. Sprzęt będzie bowiem niemal autonomicznym bytem, który po podłączeniu do telewizora zaoferuje użytkownikowi dostęp do pełnego systemu Android TV. Za nawigowanie po interfejsie odpowie specjalny pilot, który również możemy obejrzeć na dostępnych zdjęciach. Szykuje się więc mocne uderzenie ze strony giganta z Mountain View. Sprawdźmy, czego dokładnie o sprzęcie dowiemy się ze wspomnianego wcześniej źródła i dlaczego nie powinniśmy przyzwyczajać się do nazwy Sabrina.

Sądzę, że lwiej części czytelników nie muszę wyjaśniać, czym jest Google Chromecast, ale dla formalności wspomnę tylko, że jest to przystawka do telewizorów wyposażonych w HMDI, przy której pomocy możemy przesyłać obrazy i filmy ze smartfona bezpośrednio na ekran telewizora. Smart TV pracujące pod kontrolą Android TV wspomniane rozwiązanie mają wbudowane na stałe. Google zamierza natomiast iść o krok dalej, a przynajmniej na to wskazują najnowsze informacje. Gigant przygotowuje się do premiery Sabriny, czyli nowej generacji przystawki. Na zostanie najpewniej zmieniona na bardziej pasującą do serii Google Nest. Co dokładnie zaoferuje nam nowa przystawka?

Na grafikach Sabrina mocno przypomina Google Chromecasta i jest dostępna w trzech wersjach kolorystycznych — białej, czarnej i pudrowej. W zestawie sprzedażowym znajdzie się również pilot z następującym zestawem przycisków: Wstecz, Asystent Google, Home, Ulubione, Play/Pause oraz Wyciszenie. Wygląd pilota jest dość ascetyczny i zgodny z aktualnymi trendami. Z materiałów udostępnionych przez XDA-Developers można dowiedzieć się, że Google Sabrina zaoferuje użytkownikowi dostęp do platformy Android TV. Znajdziemy tutaj również procesor Amlogic oraz zgodność z Dolby Vision. Całość zapowiada się nader atrakcyjnie. Mam jedynie nadzieję, że równie atrakcyjna okaże się cena rynkowa urządzenia.

