Google Meet - bezpieczne wideokonferencje teraz dla wszystkich

Gignant z Mountain View ogłosił właśnie, że Google Meet, czyli autorskie narzędzie do wideokonferencji zostanie udostępnione wszystkim użytkownikom usług Google. Co ważne, z rozwiązania będzie można korzystać zupełnie za darmo. To istotna zmiana, gdyż dotychczas Google Meet należało pakietu G Suite dla instytucji i firm. W bezpłatnej wersji dla klientów indywidualnych występuje natomiast limit uczestników wynoszący 100 osób. Oczywiście będzie można używać funkcji dzielenia ekranu, rozszerzonego widoku kafli oraz napisów w czasie rzeczywistym. Rozwiązanie zostanie udostępnione wszystkim chętnym w ciągu najbliższych dni i tygodni. Można zapisać się na listę, aby otrzymać powiadomienie o finalnym debiucie usługi.

Google Meet to wygodny, bezpieczny komunikator pozwalający na wideokonferencje. Usługa, dostępna jedynie dla użytkowników pakietu G Suite, w najbliższych tygodniach trafi do wszystkich chętnych za darmo.

Obecna sytuacja związana z pandemią koronawirusa zmusza nas do pozostawania w domach i szukania alternatywnych możliwości komunikacji. Jedną z ciekawszych są chętnie stosowane wideokonferencje. Nie brakuje aplikacji i usług oferujących tego typu funkcje. Jedną z ciekawszych, a na pewno bezpieczniejszych jest Google Meet. Amerykański gigant zanotował od stycznia 30-krotny wzrost wykorzystania narzędzia. Pozostając przy twardych liczbach, dodam tylko, że Google Meet obsługuje codziennie aż 3 miliardy minut spotkań, a każdego dnia pojawia się aż 4 miliony nowych użytkowników. I pomyśleć, że usługa była dotychczas dostępna jedynie w pakiecie G Suite, za który trzeba było płacić.

Natomiast teraz Google Meet będzie dostępne dla wszystkich chętnych za darmo. Oczywiście dostępność będzie pojawiała się u kolejnych osób stopniowo, co może zająć nawet kilka tygodni. Osoby korzystające z darmowej wersji będą mogły uczestniczyć w spotkaniach wideo, w których weźmie udział do 100 osób jednocześnie. Limit czasu spotkania wynoszący aktualnie 60 minut został zniesiony aż do września. Wygoda to jedno, ale Google Meet zapewnia dodatkowo wysoki poziom bezpieczeństwa. Jest to możliwe dzięki szyfrowaniu, narzędziom kontroli wideorozmowy, blokadą anonimowych uczestników oraz regularnym audytom bezpieczeństwa. Jeśli chcecie otrzymać powiadomienie o dostępności Google Meet, odwiedźcie dedykowaną stronę.

Źródło: Google