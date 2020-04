Google Duo z nowościami: m.in. więcej uczestników rozmowy

Gigant z Mountain View zapowiedział cztery nowości, które trafią do komunikatora Google Duo już w najbliższych tygodniach. Trzeba przyznać, że koncern ma wyczucie czasu. Rozwiązania mające poprawić wrażenia płynące z wideorozmów są dziś potrzebne jak nigdy wcześniej. Z uwagi na aktualne ograniczenia lub przynajmniej niewygody w swobodnym przemieszczaniu się pomiędzy lokalizacjami, coraz chętniej korzystamy z komunikatorów umożliwiających wideokonferencje. Aplikacji oferujących rzeczoną funkcję, jest pod dostatkiem, a jedną z lepszych w swojej klasie jest Duo. Niebawem program wzbogaci się o kilka nowości, z których najważniejsza dotyczy poprawy jakości połączeń wideo.

Do Google Duo zmierzają ważne nowości. Komunikator zaoferuje lepszą jakość wideo, zwiększoną liczbę uczestników, oraz możliwość zapisywania zdjęcia zrobionego podczas wideorozmowy.

Idzie nowe. Amerykański koncern zapowiada cztery nowości, które zostaną zaimplementowane w komunikatorze Google Duo w najbliższych tygodniach. Mnie najmocniej cieszy ta pierwsza, gdyż stanowi remedium na największą bolączkę wideorozmów indywidualnych i wideokonferencji. W grę wchodzi bowiem znaczna poprawa jakości wideo, którą udało się uzyskać, wprowadzając nową technologię w postaci kodeku AV1 (AOMedia Video 1). Na materiałach Google wygląda to obiecująco. Mam nadzieję, że rzeczywistość nie będzie znacząco odbiegać od zapewnień twórców komunikatora. Druga nowość związana jest ze zwiększoną liczba uczestników rozmowy.

Aktualnie w wideokonferencjach w ramach Google Duo może brać udział do 12 uczestników. W nadchodzących tygodniach liczba ta ma dodatkowo wzrosnąć, przy czym Google nie chwali się konkretem. Ot, mała niespodzianka. Niespodzianką będzie też możliwość wykonania zdjęcia z rozmowy, na którym znajdziemy się zarówno my, jak i nasz rozmówca. To wszystko drobnostki, ale jeśli weźmiemy pod uwagę, że Duo jest narzędziem w pełni darmowym i oferuje dodatkowo szyfrowanie end-to-end, nie sposób go zlekceważyć. Możliwościami komunikatora wideo możemy cieszyć się na smartfonach i tabletach z Androidem oraz iOS, w przeglądarkach internetowych dla Windows, macOS oraz Chrome OS, a także na inteligentnych głośnikach oraz wyświetlaczach. To czyni rozwiązanie otwartym.

Źródło: Google