Google Play z sekcją dla dzieci. Aplikacje wybrane przez nauczycieli

Gigant z Mountain View w ramach Google Play uruchamia nową sekcję z grami i aplikacjami dla dzieci. Co w niej wyjątkowego? Otóż pojawią się tam przyjazne maluchom produkcje zatwierdzone przez samych nauczycieli. Programy oceniane przez ekspertów w oparciu o z góry określone czynniki można więc bez obaw zainstalować na urządzeniu dziecka. Jest to szczególnie ważne w czasie pandemii koronawirusa, podczas której nasze pociechy niemal cały swój czas wolny spędzają w domach. Jak łatwo zgadnąć, sporą jego część wypełniają aktywności realizowane na urządzeniu mobilnym. Warto więc instalować na telefonie dziecka tylko odpowiednio zweryfikowane aplikacje.

W Google Play ukaże się nowa sekcja dla dzieci, w której pojawią się gry i programy zatwierdzone przez nauczycieli. Firma chciała uruchomić rzeczoną kategorię nieco później, ale z uwagi na postępującą pandemię koronawirusa, zdecydowano się przyspieszyć cały proces. Dzieci przebywające w domu często sięgają po smartfony w ramach rozrywki, a także jako pomoc w nauce. Niemniej, to na rodzicu spoczywa obowiązek dopilnowania, aby pociecha nie instalowała programów i gier dla niej nieodpowiednich. Niestety, nie każdy jest w stanie samodzielnie je zweryfikować, z czego doskonale zdaje sobie sprawę wyszukiwarkowy gigant. Firma postanowiła pomóc rodzicom w najlepszy możliwy sposób.

Aplikacje i gry trafiające do opisywanej sekcji sklepu są weryfikowane przez nauczycieli, a także ekspertów akademickich. Sprawdzają oni, na ile pozytywne może okazać się wykorzystywanie konkretnego tytułu przez pociechę. Przy ocenie liczą się nie tylko ewentualne walory edukacyjne tudzież poznawcze, ale także wygodny interfejs. Sekcja pojawi się w amerykańskiej lokalizacji Google Play w ciągu kilku dni. Globalna dostępność planowana jest na najbliższe miesiące, przy czym Google nie określiło jeszcze dokładnego terminu. Warto jednak podkreślić to, że karta docelowo trafi do użytkowników smartfonów z Androidem z całego świata.

Źródło: Google