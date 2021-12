God of War Ragnarök z datą premiery? Jest optymistyczna, ale trzeba ją traktować z pewną dozą ostrożności

God of War Ragnarök, a więc kontynuacja przygód Kratosa i Atreusa pojawi się na konsolach Sony PlayStation 4 oraz Sony PlayStation 5 w 2022 roku. Taką datę potwierdziło samo Sony we wpisie na swoim blogu we wrześniu tego roku. Producenci podzielili się wówczas także wieloma szczegółami na temat gry, głównie pod kątem fabuły oraz samego świata przedstawionego. Nowy God of War Ragnarök szykuje się na znacznie większy tytuł, na który będziemy potrzebować kilkudziesięciu godzin, by zobaczyć wszystko co ma do zaoferowania. Nie zabraknie także dużo bardziej imponujących starć z bossami, które w poprzedniej grze były bądź co bądź nieco rozczarowujące.

God of War Ragnarök to jedna z bardziej wyczekiwanych, ekskluzywnych gier nadchodzącego roku. Być może poznaliśmy właśnie dokładną datę jej premiery. Podał ją mianowicie twitterowy profil PlayStation Game Size (tweet poniżej), który znany jest z dostarczania przedpremierowych, często sprawdzonych informacji na temat gier na konsole marki Sony. Zgodnie z przeciekiem, God of War Ragnarök miałby pojawić się w sklepach dokładnie 30 września 2022 roku.

According To Playstation Database , God of War Ragnarök Coming September 30th 2022



Maybe it's Just Place-Holder !



#PS5 #GodOfWarRagnarok pic.twitter.com/g6y61iYMxC — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) December 27, 2021

Przeciek ów ma pochodzić z bazy danych samego PlayStation, jednak tweet od PlayStation Game Size ostrzega, że może być to wyłącznie tzw. placeholder. Pewna zostaje więc mimo wszystko data 2022 roku, oficjalnie "przyklepana" przez deweloperów, niemniej w dacie 30 września także może zawierać się sporo informacji. Jest to mianowicie termin zamknięcia trzeciego kwartału 2022 roku, co może oznaczać, że nawet jeśli gra nie pojawi się tego konkretnego dnia, to pojawi się właśnie przynajmniej DO końca trzeciego kwartału przyszłego roku.

