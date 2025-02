Funkcje Samsung Galaxy AI trafią na pokład średniobudżetowych smartfonów z serii Galaxy A. Miła niespodzianka dla posiadaczy

Funkcje polegające na sztucznej inteligencji powoli zmieniają nasz świat i stają się przy tym coraz łatwiej dostępne. Dobrze pokazuje to przykład Galaxy AI. Zestaw inteligentnych funkcji od Samsunga początkowo był dostępny wyłącznie w najnowszych flagowcach, jednak aktualnie korzystać z niego mogą również użytkownicy starszych urządzeń. To jednak jeszcze nie koniec ekspansji. Wygląda na to, że z Galaxy AI skorzystać będą mogli również posiadacze średniaków.

Już niebawem użytkownicy smartfonów Samsung Galaxy A35 5G i Galaxy A55 5G będa mogli wypróbować wybrane funkcje Galaxy AI. Warto więc czekać na nadchodzącą aktualizację oprogramowania.

Serwis Sammobile podaje, że Galaxy AI wyjdzie poza segmentów high-endowych urządzeń i trafi na pokład wybranych tegorocznych smartfonów z serii Galaxy A. Chodzi tu najpewniej o modele Galaxy A35 5G i Galaxy A55 5G, które cieszą się sporą popularnością i trafiły już w ręce wielu użytkowników. Nie wiadomo jeszcze, jak długo posiadacze tych smartfonów będą czekać na stosowną aktualizację dodającą inteligentne funkcje. Galaxy AI prawdopodobnie pojawi w nowej wersji OneUI 6.1.1 w tym lub następnym miesiącu.

Nie wiemy również, czy na pokład wspomnianych średniaków trafią wszystkie, czy tylko wybrane funkcje Galaxy AI. Można się domyślić, że te wymagające szczególnie dużej mocy obliczeniowej pozostaną dostępne tylko we flagowcach (np. slow-mo w nagraniach). Niestety, nic nie wskazuje na to, by omawiane funkcje trafiły na pokład starszych modeli, w tym np. zeszłorocznego Galaxy A54 5G, który pod wieloma względami prezentuje się podobnie do modelu A35 5G (ma np. ten sam procesor Exynos 1380). Mimo wszystko Samsungowi i tak należą się pochwały, bowiem za sprawą jednej aktualizacji średniobudżetowe urządzenia staną się jeszcze bardziej atrakcyjne.

Źródło: Sammobile