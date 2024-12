Samsung Galaxy A55 5G i Galaxy A35 5G - premiera smartfonów. Producent zachęca do zakupu atrakcyjną ofertą przedsprzedażową

Samsung w końcu zaprezentował tegoroczne smartfony ze średniej półki. Mowa oczywiście o modelach Galaxy A55 5G i Galaxy A35 5G, które już od jakiegoś czasu pojawiały się w różnego rodzaju przeciekach. Zgodnie z przewidywaniami, nowe modele tylko nieznacznie różnią się od zeszłorocznych modeli. Największy progres zanotował model A35, który nie tylko prezentuje się niemal identycznie jak wyżej pozycjonowany model, ale okazuje się tańszy od poprzednika.

Samsung Galaxy A55 5G kosztuje 2099 zł, natomiast model Galaxy A35 5G wyceniono na 1649 zł. Jeśli zdecydujecie się na zakup smartfona do 31 marca, producent dorzuci w prezencie opaskę Samsung Galaxy Fit3.

Samsung Galaxy A55 5G to smartfon z 6,6-calowym ekranem Super AMOLED 120 Hz Full HD+, który zasilany jest przez nowy procesor Exynos 1480 z grafiką Xclipse 530 (przygotowana we współpracy z AMD). Użytkownik otrzymuje tu 8 GB RAM-u i 128 GB pamięci wewnętrznej, aczkolwiek w niektórych sklepach może być dostępny także wariant z 256 GB pamięci. Z tyłu umieszczono potrójny aparat fotograficzny 50 + 12 + 5 MP, a z przodu "oczko" 32 MP. Bateria ma pojemność 5000 mAh i obsługuje standardowe ładowanie 25 W. Ważnym atutem smartfona jest slot na kartę microSD do 1 TB, a także obudowa IP67 ze szklanymi pleckami i aluminiową ramką. Produkt wyceniono na 2099 zł, czyli kosztuje 300 zł mniej niż model A54 5G w dniu premiery.

Samsung Galaxy A55 5G Samsung Galaxy A35 5G Procesor Samsung Exynos 1480 Samsung Exynos 1380 Pamięć 8 GB RAM

128 GB / 256 GB pamięci wew. 6 GB / 8 GB RAM

128 GB / 256 GB pamięci wew. Wyświetlacz 6,6" 1080 x 2340 px, Super AMOLED

120 Hz Aparaty tylne 50 MP (f/1.8, AF, OIS)

12 MP (f/2.2) ultraszerokokątny

5 MP (f/2.4) makro 50 MP (f/1.8, AF, OIS)

8 MP (f/2.2) ultraszerokokątny

5 MP (f/2.4) makro Aparat przedni 32 MP (f/2.2) 13 MP (f/2.2) Akumulator 5000 mAh / 25 W Wymiary i waga 161,1 x 77,4 x 8,2 mm, 213 g 161,7 x 78,0 x 8,2 mm, 209 g System Android 14 z OneUI 6.1 Inne microSD do 1 TB, USB-C 2.0, NFC, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, IP67, system zabezpieczeń Samsung Knox Cena 8+128 GB - 2099 zł 6+128 GB - 1649 zł

Samsung Galaxy A35 5G prezentuje się bardzo podobnie do modelu A55. Pomijając już kwestie wizualne, smartfon ten odróżnia się głównie procesorem Exynos 1380, 6 GB RAM-u w standardzie, nieco gorszym aparatem ultraszerokokątnym 8 MP oraz przednią kamerką 13 MP. W zamian jednak do zakupu zachęcać może znacznie bardziej atrakcyjna cena ustalona na 1649 zł (warto w tym miejscu przypomnieć, że poprzednik kosztował aż 1899 zł). Zarówno A55 5G, jak i A35 5G dostępne są w kolorze błękitnym, różowym, żółtym i granatowym. Jeśli chodzi o kwestie oprogramowania, użytkownicy mogą liczyć na 4 duże aktualizacje systemu i 5 lat wsparcia łatkami bezpieczeństwa, a także - po raz pierwszy w tej serii urządzeń - rozbudowane funkcje zabezpieczeń Knox Vault. Producent przygotował dla pierwszych klientów ciekawą ofertę przedsprzedażową, w ramach której przy zakupie smartfona Samsung Galaxy A55 5G lub Galaxy A35 5G do dnia 31 marca bieżącego roku można otrzymać gratis opaskę Samsung Galaxy Fit3. Szczegóły akcji znajdziecie pod tym linkiem.

Samsung Galaxy A55 5G

Samsung Galaxy A35 5G

Źródło: Samsung