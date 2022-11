Floodland - postapokaliptyczny city builder od autorów This War of Mine na zwiastunie premierowym. Tytuł zgarnia świetne oceny

Podczas gdy 11 bit studios pracuje m.in. nad grą pt. Frostpunk 2, kilku byłych pracowników tego polskiego studia przygotowało nieco inny city builder, choć też utrzymany w klimatach postapokaliptycznych. Mowa o grze Floodland od studia Vile Monarch, w której to kierujemy małą społecznością, próbującą odbudować się po katastroficznych zmianach klimatycznych, które dotknęły naszą planetę. Gra miała swoją premierę kilkanaście godzin temu i zdążyła zebrać już świetne oceny.

Floodland roztacza przed nami ponurą wizję przyszłości, w której Ziemia jaką znamy legła w gruzach. Zmiany klimatyczne doprowadziły do prawdziwej katastrofy, w wyniku której drastycznie podniósł się poziom wody w morzach i oceanach, wybrzeża zostały zalane, a miejsce olbrzymich połaci terenu zajęły wyspy i bagna. W trakcie rozgrywki dowodzimy grupą ocalałych, która stara się znaleźć dla siebie miejsce w tym nowym, choć niekoniecznie wspaniałym świecie. W grze Floodland akcję oglądamy z lotu ptaka. Podczas rozgrywki na naszych barkach spoczywa wszystko, co związane z zarządzaniem grupą ocalałych. Naszym oczkiem w głowie powinno być zapewnienie naszym podopiecznym wody, pożywienia oraz schronienia. Osoby, którym nieobce jest jednak pojęcie "city builder" z pewnością wiedzą, co Floodland może zaoferować.

Tak się składa, że z okazji premiery gry, deweloper wrzucił do sieci nowy, premierowy trailer (poniżej), który zaznajamia nas przede wszystkim ze stroną fabularną produkcji. Kiedy po raz pierwszy pisaliśmy o Floodland na łamach PurePC, gra wywołała spore zainteresowanie. Dziś okazuje się, że zarówno my, jak i nasi Czytelnicy mieli nosa - produkcja okazała się być wszak bardzo udaną. Średnia ocena na Metacritic to mianowicie 75/100 pkt., a grę chwali się za jakość grafiki, poziom elementów survivalowych oraz za mechanizmy gameplay'owe. Niestety gra nie jest pozbawiona problemów technicznych i bugów, gracze wspominają też o nieco zbyt męczącym grindowaniu. A oto już oceny ważniejszych zagranicznych mediów: