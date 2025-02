EVGA – firma pogrąża się w poważnym kryzysie. Możliwe jest całkowite wycofanie się z rynku sprzętu PC-towego

EVGA to znany producent sprzętu komputerowego. W zeszłym roku firma zaskoczyła wszystkich klientów rezygnacją z dalszej produkcji kart graficznych. Była to duża strata dla rynku, ponieważ produkty przedsiębiorstwa cechowały się zwykle wysoką jakością wykonania. Są poszlaki wskazujące na to, że firma pójdzie o krok dalej i całkowicie wycofa się z rynku PC-towego. Choć do tych doniesień należy podejść z dużą rezerwą, to niewątpliwie taki krok byłby sporym zaskoczeniem.

Według najnowszych informacji, cały tajwański zespół EVGA zrezygnował z dalszej pracy. Może to oznaczać całkowite wycofanie się firmy z rynku PC, a nawet doprowadzić do jej zamknięcia.

EVGA produkuje między innymi płyty główne, zasilacze, coolery czy obudowy. Choć wewnątrz firmy istniały już prototypy kart graficznych z serii GeForce RTX 4000, to ostatnią generacją, która trafiła na rynek były modele z rodziny Ampere (GeForce RTX 3000). Według informacji z koreańskiego forum coolenjoy, opublikowanych przez overclockera SAFEDISK, cały tajwański zespół EVGA zrezygnował z dalszej pracy dla firmy. Dotyczy to także bardzo utalentowanego overclockera Vince’a Lucido, znanego pod pseudonimem KINGPIN. Na tę chwilę nie jest pewne czy to efekt jakiejś reorganizacji, czy też firma planuje całkowicie zrezygnować z rynku PC-towego. Ta ostatnia opcja nie jest wykluczona i może ostatecznie doprowadzić do całkowitego zakończenia działalności przez EVGA, chyba że nastąpiłoby przebranżowienie przedsiębiorstwa.

Jak podaje SAFEDISK, zamknięcie oddziałów firmy wydaje się być faktem dokonanym, przynajmniej na Tajwanie. Oczywiście taki obrót spraw każe zadać pytanie o losy dalszych zobowiązań gwarancyjnych. Po zakończeniu produkcji GPU firma nadal je uznawała, korzystając zapewne między innymi ze swoich zapasów magazynowych. Nie jest jasne, jak miałoby to wyglądać po wycofaniu się rynku PC-towego, ani ewentualnym całkowitym zakończeniu jej działalności. Na tę chwilę do sprawy nie odniosło się ani EVGA, ani sam KINGPIN.

