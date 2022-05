Euro Truck Simulator 2: Heart of Russia – ósmy dodatek do gry pod znakiem zapytania, choć był na ukończeniu

Euro Truck Simulator to jedna z tych serii, której fani są naprawdę wierni i niemal bezkrytyczni. Nic jednak dziwnego, skoro zrzeszeni są wśród nich przede wszystkim entuzjaści tematyki przedstawionej w rozgrywce. Niestety najnowsze doniesienia mogą nie przypaść wielu osobom do gustu. Okazuje się bowiem, że ósme już DLC do Euro Truck Simulator 2, ma szansę się nie pojawić. A przynajmniej nieprędko. Mowa o rozszerzeniu pt. Heart of Russia. Miało ono oferować przemierzanie nieznanych dotąd tras m.in. Sankt Petersburga czy Moskwy. Przykro jest tym bardziej, że (według twórców) nowe regiony miały prezentować się fantastycznie, zaś samo rozszerzenie miało pojawić się lada moment.

Ósme DLC do gry Euro Truck Simulator 2, ma szansę się nie pojawić. A przynajmniej nieprędko. Mowa o rozszerzeniu pt. Heart of Russia.

Powodów, dla których Euro Truck Simulator 2: Heart of Russia może się nie pojawić nie trzeba chyba specjalnie tłumaczyć. Trzeba natomiast przytoczyć oficjalne stanowisko dewelopera w tej sprawie. O wstrzymaniu się z premierą Heart of Russia SCS Software informuje we wpisie na swoim oficjalnym blogu. Używa przy tym następujących słów: "24 lutego 2022 roku nasz zespół był o 6-8 tygodni od zakończenia prac nad oczekiwanym DLC (...). Włożono wiele wysiłku w to, aby nowy region wyglądał w grze naprawdę fantastycznie. Byliśmy absolutnie pewni, że nasza społeczność, szczególnie ta w Rosji, naprawdę to doceni. Nagle całym światem wstrząsnęła wiadomość, że Ukraina została zaatakowana przez Rosję. Byliśmy w szoku."

Studio SCS Software w dalszych linijkach wpisu informuje, że od pierwszych dni konfliktu zaangażowało się w pomoc organizacjom humanitarnym na terenie Ukrainy, w międzyczasie myśląc, co dalej z DLC o tytule Heart of Russia. W końcu zadecydowano: "Ponieważ nasze DLC, Heart of Russia, dotyczy bezpośrednio Rosji, a tak wielu ludzi cierpi, postanowiliśmy wstrzymać się z wydaniem DLC, aby nie było ono postrzegane w jakikolwiek sposób jako wsparcie lub tolerancja dla agresji. (...) Niesprawiedliwość nie może i nie powinna zwyciężyć. A kiedy nadejdzie czas odbudowy i uzdrowienia Ukrainy, postaramy się znaleźć sposób, aby nasze DLC odegrało jakąkolwiek rolę w tym procesie uzdrawiania".

Źródło: SCS Software