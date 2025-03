Epic Games Store - Fallout Collection i Wild Card Football nowymi tytułami w ramach darmowej oferty

Jeżeli mielibyśmy sklasyfikować miejsca, w których są największe szanse na regularne pojawianie się interesujących gier do nadrobienia bądź też po prostu zyskanie jakiejś nieco starszej pozycji w cyfrowej bibliotece, Epic Games Store mimo wszystko należy do tych potencjalnie najciekawszych. I tak po stosunkowo nowej grze z zeszłego tygodnia nadszedł czas na całą kompilację porządnych retro klasyków od Interplay i jeszcze czegoś na dokładkę.

Do 5 września do godziny 17:00 czasu polskiego na Epic Games Store można odebrać za darmo kolekcję gier Fallouta oraz Wild Card Football.

Zakończyła się już oferta, w której przede wszystkim można było zgarnąć The Callisto Protocol i przy okazji Gigantic Rampage Edition. Czas na okazję na ewentualne uzupełnienie retro. Jeśli więc ktoś jakimś cudem jeszcze nie znalazł się w posiadaniu pierwszych dwóch odsłon legendarnej postapokaliptycznej serii, teraz ma ku temu sposobność. Fallout i jego kontynuacja to przede wszystkim podróż do wybitnie rozpisanego zarówno pod kątem narracji, jak i mechanik cyklu. Dziś jest już pod wieloma względami przestarzała, ale pod wieloma względami dzisiejsze gry - także Fallouty od Bethesdy - spokojnie mogłyby się uczyć.

Fallout Tactics: Brotherhood of Steel nie jest może najbardziej cenioną pozycją z serii, ale jako poboczna historia z uniwersum radzi sobie całkiem dobrze. Pozwala nam się wcielić w tytułowych członków Bractwa Stali, którzy poszukują specjalnej technologii mogącej stać się wielkim atutem dla zakonu. Mnogość broni, postawienie na taktyczną rozgrywkę i oldschoolowy klimat - zdecydowanie warte odświeżenia. Za grę "na doczepkę" tym razem służy Wild Card Football. To dość przeciętnie oceniana zręcznościówka, gdzie prowadzimy do zwycięstw drużynę futbolu amerykańskiego. Godne zaznaczenia jest to, że odpowiada za nią Saber Interactive - tak, dokładnie ci, którzy szykują na wrzesień Warhammer 40K: Space Marine 2.

Źródło: Epic Games Store