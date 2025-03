Epic Games Store - The Callisto Protocol wchodzi w skład darmowej oferty sklepu. Gigantic: Rampage Edition na dokładkę

Regularna fala świetnych darmowych tytułów na Epic Games Store to już przeszłość - chyba że na specjalne okresy w roku. To było oczywiście do przewidzenia, w końcu z wielu powodów nie da się zawsze sypać jak z rękawa pozycjami AAA. Niemniej jednak nadal warto w miarę regularnie zaglądać, gdyż nawet w powszednie tygodnie trafiają się gry, które jeżeli nie są super okazjami, to przynamniej mogą stanowić nie lada okazję na uzupełnienie biblioteki.

Epic Games Store dodaje do wzięcia za darmo The Callisto Protocol wraz z Gigantic: Rampage Edition w ramach małego dodatku do głównego dania. Oferta aktualna do 29 sierpnia do godziny 17:00 czasu polskiego.

Pod koniec ubiegłego miesiąca pojawił się całkiem atrakcyjny prezent dla graczy w postaci F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch, w zeszłym tygodniu zaś można było odebrać Death's Gambit - Afterlife. Tym razem czas na grę, która miała docelowo zająć miejsce Dead Space'a - wszak wśród najważniejszych deweloperów Striking Distance Studios znajdowali się twórcy tegoż hitu. Ostatecznie jednak The Callisto Protocol nie tylko zawiodło na całej linii na premierę, wykazując rażącą liczbę problemów, ale jednocześnie było w najlepszym razie porządne od strony konceptualnej, w żadnym razie nie zaskakując zbyt mocno graczy (przynajmniej od strony pozytywnej). Efekt? Trzęsienie ziemi w młodym studiu, w tym odejście samego założyciela.

Ale mimo wszystko trudno byłoby nazwać The Callisto Protocol grą jednoznacznie słabą. Przeciwnie, odjąwszy techniczne problemy (których naprawdę duża część została już wywabiona) oraz gigantyczne oczekiwania (poniekąd z "winy" samych deweloperów), mamy do czynienia z przepięknym survival horrorem z kilkoma bardzo ciekawymi mechanikami, pomysłowymi monstrami i niezłą fabułą, pozwalającą jako tako się zaangażować. Jeżeli zatem do tej pory wstrzymywaliście się z rozpoczęciem rozgrywki i macie mocny sprzęt, pojawia się świetna okazja. Ewentualnie dodatkowo macie szansę zgarnąć Gigantic: Rampage Edition - grę akcji typu MOBA stworzoną przez Abstraction Games, złożoną z weteranów Blizzarda czy NCSoft, gdzie toczone są walki w świecie fantasy pomiędzy pięcioosobowymi zespołami. A już od 29 sierpnia Fallout Classic Collection (pierwsze dwie części plus Tactics: Brotherhood of Steel) oraz Wild Card Football, więc także jakieś tam pozycje do nadrobienia.

Źródło: Epic Games Store